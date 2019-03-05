Внаслідок пожежі магазину у Трускавці ніхто не постраждав

By  | 05.03.2019 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, в понеділок, 4 березня, о 07.52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Трускавець на вул. Мазепи. Пожежа виникла в двоповерховій цегляній будівлі магазину. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 7-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Трускавець. Через сильне задимлення що виникло внаслідок пожежі, вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання. О 08.23 пожежу вдалось локалізувати, та о 09.27 повністю ліквідувати в складі двох ланок газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 30 кв.м., перекриття на площі 10 кв.м. та товар на площі 3 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюються. На пожежі ніхто не постраждав.

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Газ на авто. Трускавець

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