Вночі горіло в Східниці

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 3 січня о 22.38 у смт. Східниця в цегляному трьохповерховому житловому будинку з цокольним приміщенням, розміром 20×35 м, критому металочерепицею, власник – 1953 року народження, виникла пожежа. Потерпілих немає. Вогнем знищено горищне приміщення по всій площі, речі домашнього вжитку на площі 60 м2, побутові електроприлади, меблі на площі 40 м2, сантехніка на площі 30 м2, електропроводка на площі 35 м2, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 25 м2, меблі на площі 30 м2, стіни та стелю на площі 80 м2. Врятовано: будинок. Пожежу локалізовано о 01.24, ліквідовано о 02.04 силами шести пожежних підрозділів у складі 24 осіб та 8 од. техніки. Причини події з’ясовуються.
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