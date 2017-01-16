Водій автобуса «Бережани – Трускавець» наїхав на велосипедиста

By  | 18.01.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 січня о 10.30 на автодорозі Дрогобич-Стрий у селі Нежухів Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій рейсового автобуса сполученням «Бережани – Трускавець», яким керував 53-річний мешканець міста Бережани Тернопільської області, скоїв наїзд на 56-річного велосипедиста, місцевого мешканця.

З діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови, забій грудної клітки та колінних суглобів» велосипедист був госпіталізований у травматологічне відділення Стрийської лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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