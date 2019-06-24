Водій на євробляхах вбив жінку в Бориславі

В ніч на сьогодні, 24 червня, у Бориславі сталося жахливе ДТП, внаслідок якого загинула жінка. Про це повідомив голова ГО «Варта 1» Ігор Зінкевич. В центрі Борислава зіткнулися два автомобілі – Форд Мондео та Фіат Добло. Зі слів свідків, водій Форда Мондео на великій швидкості протаранив Фіат Добло, який виїжджав на центральну вулицю. Внаслідок ДТП водійка Фіата загинула на місці події, а кермувальник Форда з місця події втік.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція намагається встановити водія Форд Мондео на іноземній реєстрації № RP 84038.

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