Водії, дотримуйтесь безпечної швидкості!

Статистика ДТП в Україні невтішна: щодоби в автоаваріях гинуть 14 осіб і травмуються більш як 100 учасників дорожнього руху. Середній вік загиблих і травмованих 35-40 років. На превеликий жаль, Україна має один із найгірших у Європі показників смертності внаслідок ДТП (5-те місце серед 40 країн). Через стрімке зростання масштабів проблеми світова спільнота назвала дорожньо-транспортний травматизм «прихованою епідемією ХХІ століття». Як відомо, ООН проголосила 2011–2020 роки Десятиліттям дій з безпеки дорожнього руху та закликала уряди вжити рішучих заходів із запобігання катастрофічним наслідкам дорожньо-транспортних пригод.

Наразі продовжується сезон літніх відпусток, й відповідно на автодорогах України значно зросла концентрація транспорту. На довгоочікуваний відпочинок люди зазвичай їдуть цілими сім’ями. Аби дорога до місця відпочинку принесла тільки приємні згадки, звертаємося до водіїв із закликом буди особливо уважними та обережними, неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.

На жаль, правил безпеки дотримуються не всі. Намагаючись якомога швидше дістатися місця призначення водії часто порушують швидкісний режим, правила маневрування, обгону, проводять за кермом по 10-12 годин без перерви на відпочинок, що нерідко призводить до дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. На сьогоднішній день перевищення швидкості або невідповідність її конкретним дорожнім умовам є однією з основних причин скоєння ДТП у всьому світі, внаслідок яких щорічно гинуть і отримують каліцтва тисячі людей. Причому, згідно зі статистикою ДТП, при збільшенні швидкості, тяжкість наслідків зростає в геометричній прогресії.

Перевищення швидкості часто стає причиною тяжких дорожньо-транспортних пригод, однак водії часто ставляться до цієї проблеми без належної уваги. Навіть законослухняні водії, які ніколи не дозволяють собі водіння в нетверезому вигляді, виїзду на зустрічну смугу і т.п., не вважають небезпечним «невелике» (до 20 км/год) перевищення дозволеної швидкості.

Однак безпечного перевищення швидкості не буває! Дотримуйтеся швидкісного режиму – кілька хвилин не варті життя та здоров’я вас і ваших близьких.

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