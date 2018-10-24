Водопостачанням у Трускавці займатиметься комунальне підприємство

Депутати Трускавецької міської ради створили нове комунальне підприємство. КП “Трускавецьвода”, створене при існуючому сьогодні напівприватному “Трускавецькому водоканалу” (де 49% акцій належить приватній фірмі “Альфа-плюс”), має займатись забором, очищенням та постачанням води та забезпечуватиме населення питною водою.

Рішення про створення нового комунального підприємства “Трускавецьвода” було прийняте 25 жовтня, під час позачергової сесії Трускавецької міської ради.

Депутати більшістю голосів підтримали створення нового КП, хоч не всі до кінця розуміли, “що воно таке і з чим його їстимуть”. Попередніх публічних обговорень на цю тему не проводилось, тож доцільність створення комунального підприємства, яке виконуватиме ту ж роботу, що й існуючий сьогодні “Трускавецький водоканал” розуміли не всі. Ще менше підтримки серед депутатів отримала назва КП. Ну ніяк не хотіли депутати називати підприємство “Трускавецьвода” (посилаючись на негативний досвід підприємств з аналогічними назвами – “Трускавецьжитло”, “Трускавецьтепло”). Але, так як кращих пропозицій в залі не пролунало, – назву залишили незмінною.

Головною причиною створення КП “Трускавецьвода”, за твердженням очільника міста, є можливість залучення закордонних грантових коштів на модернізацію мереж водопостачання та сучасні очисні споруди для фільтрації озерної води.

- Ми вже давно ведемо перемовини з нашими німецькими партнерами – землею Ватлінген. Є можливість залучити кошти німецького фонду для фільтраційних станцій, але є чітка умова – для цього водопостачанням має займатись комунальне підприємство. Щойно нами був зроблений перший крок в цьому напрямку, – розповів після голосування міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Мова йде про можливість виграти грантові кошти у розмірі 150 тисяч євро (4, 8 млн гривень – за теперішнім курсом) на модернізацію системи водопостачання в частині очищення води.

Попередньо німецькі партнери налаштовані на співпрацю. Але просто так німці гроші не даватимуть. Вони ретельно вивчатимуть документи, статутний капітал підприємства та його роботу, перш ніж дати кошти. Тому роботи в цьому напрямку ще непочатий край, так як підприємство поки не має ні директора, ні працівників, ні жодної копійки чи основних засобів на рахунку. Над цим працюватимуть найближчим часом.

Іншою причиною створення КП “Трускавецьвода”, подейкують, є скрутне становище існуючого “Трускавецького водоканалу”, який починаючи з 2013 року грузне в боргах перед “Дрогобицьким водоканалом”. Станом на сьогоднішній день борг перед Дрогобичем становить понад 12 мільйонів, місто-сусід вимагає повернути заборговані гроші та пеню за невчасно оплачені рахунки, а платити трускавецькому водоканалу нізвідки. Раніше місто декілька разів оплачувало частини боргу, щоб уникнути відключень електроенергії в Гірному, але такі рішення давались нелегко і їх називали не інакше, як викиданням бюджетних грошей на вітер. Так як вибратись з боргової ями ТзОВ “Трускавецький водоканал” ніяк не може, то підприємство рано чи пізно може спіткати доля банкрута.

Ніна Федько, ТрускавецьОнлайн,

фото з архіву “Трускавецького вісника”

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