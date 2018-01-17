Вогнем палала Україна

By  | 17.01.2018 | Filed under: Новини

День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. З нагоди 99-ої річниці Дня Соборності України в Трускавецькій центральній міській бібліотеці відбувся історичний екскурс «Вогнем палала Україна». Ведучі заходу розповіли присутнім учням ЗСШ №1 про події в історії українського народу – об’єднання двох суверенних українських держав – Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в одну самостійну соборну державу. Також учні переглянули фрагмент історико-документального фільму про події, які відбувалися майже сто років тому. Бібліотекарі І. Цимбаляк та О. Зикіна запропонували учням долучитися символічно до об’єднання українських земель, склавши карту України з окремих областей. На закінчення заходу прозвучав гімн України. Хвилиною мовчання присутні вшанували борців, які поклали життя на вівтар незалежності, соборності і державності України.

Ірина Цимбаляк, бібліотекар абонементу Трускавецької ЦБ

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