Воїни АТО ініціюють озеленення Трускавця

By  | 13.04.2018 | Filed under: Новини

Громадська організація «Меч Арея», яка у Трускавці об’єднує воїнів АТО, виступила ініціатором висадки дерев у курортному парку м. Трускавця. Як зазначає воїн-доброволець Леонід Федевич, 50 саджанців дерев різних порід надає “Мечу Арея” Дрогобицьке лісництво, також є саджанці цінних порід у КП “Парк Курортний”, які вони згодні надати для висаджування.

Мета акції “Посади дерево – омолоди парк» – по максимуму засадити територію курортного парку Трускавця молодими деревами, щоб не допустити в недалекому майбутньому дерибану парку під різні ресторани, кафе, торговельно-розважальні заклади, МАФи та інше, каже воїн АТО Микола Пилипів. Є намір одну з ділянок парку засадити сугубо фруктовими деревами.

Затяжна зима не давала можливості в повній мірі провести озеленення, тож залишилося лише кілька днів, коли можна посадити дерева. У трускавецьких комунальників не вистачає робочих рук, тож АТОвці Трускавця пропонують до озеленення парку долучатися всім небайдужим трускавчанам.

Збір у суботу, 14 квітня, о 10 год. ранку біля центральної сцени. Запрошуються всі бажаючі, у тому числі й відпочивальники. З собою бажано мати інструмент (лопату), бутерброд і хороший настрій.

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