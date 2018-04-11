Воїни АТО пропагують здоровий спосіб життя

By  | 13.04.2018 | Filed under: Новини

Громадська організація «Ковчег», яка у Трускавці об’єднує воїнів АТО, вирішила серйозно взятися за виховання підростаючого покоління. Для того, щоб молодь не піддавалася поганим впливам та з метою профілактики шкідливих звичок, трускавецьким юнакам пропонують альтернативу – заняття спортом. З цією метою ГО «Ковчег» облаштовує спортивний зал.

Як каже АТОвець та громадський діяч Василь Шимко, «хто має бажання займатись спортом, прошу дуже, двері відкриті для всіх».

Трускавецький реабілітаційний центр для учасників АТО знаходиться за адресою вул. Стебницька, 100 (колишнє адміністративне приміщення КП «Наше місто» неподалік СШ №3).

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