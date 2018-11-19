Волейболісти посіли 5 сходинку

15-17 листопада у м. Стрий вихованки відділення волейболу ДЮСК «Спортовець» (тренер ДЮСК Наталя Чижик) брали участь в обласних змаганнях з волейболу серед дівчат молодшої вікової групи (11-12 років) ДЮСШ Львівщини. Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець». Виборовши перемогу у своїх ровесниць з Дрогобича і Жидачева та поступившись командам з Пустомит і Мостиська трускавчани посіли 5 місце з 8 команд-учасниць. Переможцями обласних змагань з волейболу серед дівчат 11-12 років стала команда з Нового Роздолу, друге місце у волейболісток зі Стрия, третє у команди Мостиська. Четверте місце у турнірній таблиці в Пустомит. 6-8 місця посіли команди з Жидачева, Старого Самбора та Дрогобича.

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