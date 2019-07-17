Володимир Козявкін: «Ніхто ніколи не прийде і не буде за нас працювати. Ми повинні зрозуміти, що тільки своєю працею ми повинні любити нашу Україну»

Український професор, Герой України, відомий фахівець в галузі неврології та медичної реабілітації Володимир Козявкін висловив підтримку на виборах Роману Ілику – заступнику Міністра охорони здоров’я з 2016-го року, кандидату у народні депутати у 121 окрузі із центром у Дрогобичі. Напередодні дня волевиявлення Володимир Ілліч також звернувся до виборців із закликом не змарнувати шанс і проголосувати за реальні зміни краю.

- Ми на порозі других за цей рік виборів. Ваша оцінка того, що відбувається в державі.

- Твердо переконаний, що йде нормальний, реальний процес розвитку. Безумовно, період непростий: багато думок, різних підходів, але надзвичайно важливо, що поступово наступає конкретизування цілей, можливостей, особливо мобілізація людей на реальні справи передовсім в економіці. Я мав нагоду побувати від Сінгапура до Малайзії – дивишся і дивуєшся, бо за десятки років створені фантастичні справи. Ми, певною мірою, зробили крок вперед, але треба самокритично сказати, що наш внутрішній потенціал до кінця не використаний. Ніхто ніколи не прийде і не буде за нас працювати. Ми повинні зрозуміти, що тільки своєю працею ми повинні любити нашу Україну в Україні. В нас є фантастичні можливості і нам потрібні люди, які будуть не тільки давати поради, а й своїм прикладом показувати результат.

- На дочасних виборах у парламент Ви стали довіреною особою Романа Ілика. Чому?

- Я завжди намагався бути фізично трохи в стороні від політики, тому що більше займався реальною медициною, наданням допомоги дітям. Романа Ілика знаю вже багато років. Підтримав його у намірі балотуватися у народні депутати від нашого регіону. Нас із ним пов’язує медицина. Він не декларативно, а системно, реально, конкретно займається пошуком оптимальних моделей. Мені імпонує чітка програма дій Романа Романовича. Він має комплексне бачення вирішення ключових проблем краю і його розвитку. До прикладу, Роман Романович пропонує відновити тут, у Трускавці, проект вільної економічної зони. Сьогодні потрібна модернізація, сучасні підходи, бо без цього рухатися вперед неможливо.

- Ви – авторитетна особистість, Вас знають і шанують дуже багато людей, до Вас прислухаються. Ваші поради виборцям із Дрогобиччини напередодні 21-го липня.

- Я рекомендую, аби наші земляки підтримали на цих виборах Романа Романовича Ілика. Він – людина досвідчена, відповідальна, серйозна. На багатьох конференціях, зустрічах бачив його системний, аналітичний підхід і не тільки щодо формування завдань, а й рішень. Він достойно представлятиме інтереси регіону в новому парламенті.

Валерія Ворончук

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