Володимир Маринкевич – лауреат премії Верховної Ради України

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19 грудня 2017 року № 2253-VIIІ 25 травня 2018 року директора Вищого професійного училища № 19 м. Дрогобича Маринкевича Володимира Мар’яновича нагороджено нагрудним знаком та дипломом лауреата щорічної премії Верховної Ради України.

Нагорода такого рівня є важливим показником оцінки якості роботи Маринкевича В. М. як ефективного менеджера у системі професійно-технічної освіти.

Володимир Маринкевич – трускавчанин, довгий час працював в санаторії «Карпати» (заступником генерального директора і керівником оздоровниці), депутат Трускавецької міської ради V демократичного скликання. За кілька років на посаді директора Дрогобицького ВПУ № 19 перетворив цей навчальний заклад у справжню перлину серед закладів професійно-технічної освіти нашого регіону ат області загалом.

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