Волонтер з Корпусу Миру США готовий до співпраці

By  | 23.06.2017 | Filed under: Новини

У четвер, 22 червня, в приміщенні Трускавецької міської ради прес-конференцію провів волонтер Корпусу Миру Андрій Ленець. Пан Андрій розпочав свою місію у Трускавці, котра базується на трьох основних принципах – підвищення рівня володіння англійською мовою, молодіжний розвиток, розвиток громад.

Спільно з Андрієм Ленцем з журналістами спілкувалися представники партнерських організацій проекту. Так, про свою співучасть у діяльності волонтера Корпусу Миру у Трускавці розповіли представники «Ротарі Клубу Трускавець» Сергій та Катерина Розори, завідувачка УРБАН-бібліотеки Віра Савка, депутати Трускавецької міської ради Зоряна Домбровська (фракція «УКРОП») та Святослав Грабовський (фракція «Народний контроль»), а також голова ТМО партії «Народний контроль» Євстахій Буняк, у якого проживає волонтер з США.

Андрій Ленець протягом двох років виконуватиме свою місію у Трускавці. Спільно з партнерами він працюватиме над розвитком екологічного виховання у Трускавці, діяльністю English Club, волонтерством, суспільною комунікацією, поводженням з безпритульними тваринами, в школі лідерства та в деяких інших напрямках.

Діяльність волонтера Корпусу Миру у Трускавця Андрія Ленця проходить за партнерства Трускавецької міської ради. Волонтера не мають втягувати у сумнівні політичні проекти чи зловживати його довір`ям. Сконтактуватися з волонтером можна в УРБАН-бібліотеці, де він перебуває впродовж робочого дня, або ж через вищеназваних партнерів.

Під час зустрічі з журналістами Андрій Ленець відповів на ряд поставлених йому запитань.

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