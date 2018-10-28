Волонтери – кольори добра

By  | 28.10.2018 | Filed under: Новини

Горе єднає людей… Українське волонтерство зародилося з Майдану. І те, що воно не згасло, а навпаки розвинулося – це один із здобутків Революції Гідності. Бо, як говорить народна мудрість: «Чужого горя не буває».

25 жовтня в читальній залі Трускавецької центральної міської бібліотеки відбулася година інформації “Волонтери – кольори добра”. Присутнім на заході було продемонстровано фрагмент документального фільму про волонтерських рух на Україні, в якому вони побачили, що таке милосердя, яке випромінюють волонтери. Бібліотекарі читальної зали розповіли про волонтерів нашого міста та їхню доброчинність.

Бути волонтером – це покликання. За тисячами військових на фронті стоїть армія волонтерів, яка забезпечує бійців практично всім: медикаментами, одягом, військовим спорядженням. Це милість людського серця, розуміння, співчуття і любов. Нехай їхні благі справи повертаються їм добром подвійно! І нехай кожен українець стане хоча б маленьким волонтером! Тоді Україна дійсно швидко стане квітучою країною!

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар читальної зали Трускавецької ЦБС

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