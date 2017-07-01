Волонтери. Воїни АТО. Виклики сьогодення, переслідування, дискредитація, імітація. Що змінилося від 2014 року?

Проект «Жива бібліотека», який був успішно започаткований у Дрогобичі Асоціацією «Нові Горизонти» (Президент Олександр Магльона), зарекомендував себе досить добре і в Трускавці. В курортному місті пройшла зустріч в рамках проекту, темами якої стали: 1) волонтерство, 2) переслідування та дискредитація воїнів АТО.

«Жива бібліотека» передбачає зустрічі з людьми-книгами, яких «відкриваєш», «читаєш» і відповідно розумієш тему. «Книгою волонтерства» стали для трускавчан постаті Тараса Лужецького і Олега Карпина. Панове Тарас та Олег не тільки розповіли про свій шлях до волонтерства та про досвід волонтерської діяльності, але й зачепили надзвичайно болючу тему псевдоволонтерів, котрі збирають кошти буцімто для потреб воїнів АТО чи хворих діток, а насправді зробили з благородної справи прибутковий для себе бізнес. Так, для прикладу, у курортному Трускавці псевдоволонтери за день можуть назбирати кілька тисяч гривень. Законно побороти ганебне явище псевдоволонтерства складно, особливо коли правоохоронні органи не надто жваво розслідують діяльність таких аферистів.

Про свій досвід волонтерства розповідали і інші учасники зустрічі у Трускавці – воїни АТО, котрі зараз активно підтримують волонтерський рух (Вадим Печніков, Василь Шимко, Василь Тимчишак), а також міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. На жаль, не зміг прибути на зустріч та поділитися своїм досвідом співпраці з волонтерами отець Володимир Бондарчук (перебуває на конференції в Кракові, Польща), який попередньо дав згоду на участь у цій дискусії. Тим не менше, тема викликів перед сучасним волонтерським рухом в Україні виявилася настільки гострою, а розповіді настільки цікавими, що часу, виділеного на «книгу волонтерів» (30 хв.), виявилося явно замало.

Не менш гострою є тема дискредитації та переслідування воїнів АТО. Нагадаємо, що лише за кілька останніх тижнів суспільство сколихнули кілька повідомлень, які стосуються судових переслідувань, ув’язнень, побиття воїнів АТО. До речі, одна з судових справ стосується і нашого земляка, трускавчанина Ігоря Яворського, якого засудили на 4,5 років тюрми за … неявку (запізнення) на полігон. Втім, детальніше цю та інші історії розкажуть самі АТОвці на спеціальній прес-конференції, котра пройде у четвер, 6 липня, о 16.00 в приміщенні Народного дому Трускавця.

Війна, яка об`єднує. Люди, які діляться на українців і байдужих. Ворог внутрішній та ворог зовнішній. Московський слід та доморощена гниль. Зброя як можливість захистити себе. Воїни, які невигідні чиновникам/правоохоронцям/обивателям. Спогади. Сподівання. Мрії. Реальність. Про все це говорилося не лише на «офіційній» частині «Живої бібліотеки», але й після її закриття, за горнятком кави з тістечками.

Президент Асоціації «Нові Горизонти» Олександр Магльона вручив «живим книгам» сертифікати участі та висловив надію на подальшу співпрацю в реалізації інших проектів. Грамоту-подяку керівникові Клініки стоматології, волонтерові Тарасові Лужецькому вручив і міський голова Андрій Кульчинський. А присутні на зустрічі журналісти, бібліотекарі, громадські діячі мали можливість задати свої запитання волонтерам та воїнам АТО.

Зустріч в рамках проекту «Жива бібліотека» проходила в приміщенні УРБАН-бібліотеки Трускавця. Її модераторами виступили Олександр Магльона та Володимир Ключак. Тривалість «читання книг» склала 1,5 години. Щира подяка за вирішення організаційних моментів завідувачу УРБАН-бібліотеки Вірі Савці та бібліотекарям Любові Кіско, Світлані Наум і Богданові Грабовському. Організатори вдячні за активну участь у трускавецькому засіданні «Живої бібліотеки» «книгам» Тарасові Лужецькому, Олегові Карпину, Василеві Шимку, Василеві Тимчишаку, Вадимові Печнікову і «читачам» Ніні Федько, Галині Носовій, Русланові Цехмейстеру, Ірині Вахнич, Ірині Попадин, Віталію Циніцькому, Вірі Заяць, Андрієві Кульчинському та всім, хто виявив зацікавлення цією проблематикою.

Відеорепортаж засідання «Живої бібліотеки» на тему волонтерства та викликів, які стоять перед воїнами АТО, можна буде переглянути на Трускавець-Онлайн.

Володимир Ключак

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