Волонтеры из пяти стран сохраняют еврейское наследие на Львовщине

Международный волонтерский лагерь «Дорога памяти», посвященный сохранению еврейского наследия, завершился на Львовщине. «Изначально мы планировали привлечь порядка 30-40 человек из Украины и Германии, — говорит инициатор лагеря, глава Lviv Volunteer Center при львовском благотворительном фонде «Хесед-Арье» Александр Назар. — Но в результате из огромного количества заявок отобрали 50 волонтеров из Украины, Германии, США, Израиля и России, примерно половина из них — неевреи».

Украинские участники представляли самые разные регионы — от Львова до Донецка и от Тернополя и Калуша до Харькова. Мультинациональной получилась команда из Германии — кроме этнических немцев, приехали ребята с французскими, польскими, украинскими, аргентинскими и узбекскими корнями, была даже молодая немецкая писательница и актриса родом из Украины Лана Люкс.

Шесть человек приехали из еврейских общин Москвы и Санкт-Петербурга, трое прилетели из США, были также двое израильтян, дедушка одного из которых чудом бежал из колонны евреев Борислава, которую вели на расстрел. Братскую могилу, где лежат земляки этого человека, мы приводили в порядок в ходе волонтерской экспедиции. Надо сказать, что в 1945-м уцелевшие евреи Борислава соорудили здесь стелу, почтив память 4000 расстрелянных собратьев.

Кроме этого, волонтеры привели в порядок старинное еврейское кладбище в Дрогобыче, встречались с краеведами и историками, общались с архитекторами из США, которые возводят мемориал памяти евреев Самбора. Глава землячества выходцев из Дрогобыча и Борислава в Израиле Даниэла Мавор рассказала о Праведниках народов мира, спасавших местных евреев в годы войны. Участники посмотрели также нашумевший документальный фильм «Три истории Галичины», где, в частности, рассказывается о спасении семьи Вайс из Борислава украинской и польской соседками. Один из детей этой семьи — Шевах Вайс — в свое время занимал пост спикера Кнессета, впоследствии был послом Израиля в Польше, другой — Аарон Вайс — стал профессором, известным исследователем Холокоста, часто приезжает с лекциями в Украину.

Но главное для волонтеров, конечно, — не встречи и дискуссии, а тяжелая работа на местах памяти, попытка сохранить их от окончательного разрушения и забвения.

С самого приезда участников постоянно шел сильный дождь, казалось, что лагерь на грани срыва. Но ребята не растерялись, каждый приобрел себе резиновые сапоги и дождевик, и работа закипела. На второй день многие даже отказалась ехать на экскурсию, чтобы успеть максимально эффективно убрать старое кладбище.

История Борислава и Дрогобыча как крупных еврейских центров Галичины связана с нефтяной лихорадкой, охватившей регион во второй половине XIX века. Евреи были в числе пионеров нефтеперерабатывающей промышленности, из сотрудников среднего и высшего звена первых НПЗ они составляли примерно 80%. Евреи занимали также ключевые позиции в юридической и банковской сферах, обслуживавших «нефтянку». Все это отразилось на благосостоянии общины — в Бориславе и Дрогобыче появляются прекрасные еврейские гимназии и школы, детские дома и больницы, общинные институции и т.п. В этой атмосфере росли будущие художники Маурици Готлиб и его брат Леопольд, один из основателей стиля ар-нуво Эфраим Лилиен, а несколько десятилетий спустя — Бруно Шульц.

Процветание было прервано Первой мировой и наступлением русских войск, отметившихся еврейскими погромами, — многие еврейские дома были разрушены, а семьи вынуждены эвакуироваться.

К концу войны примерно 40% еврейского населения нуждалось в социальной помощи, община организовала благотворительные кухни. С вхождением Восточной Галичины в состав Польши евреев перестали принимать на государственную службу, ввели специальные квоты для отдельных профессий, ограничили прием в университеты. Тем не менее к началу Второй мировой в Дрогобыче проживали 12 000 евреев — треть населения города, а в Бориславе — 14 000 — почти половина горожан.

Точку в еврейской истории региона поставил Холокост — из 200 евреев, вернувшихся после войны в Борислав, большинство вскоре уехали — сейчас в городе полтора десятка евреев. Что касается Дрогобыча, то здесь существует небольшая община, а недавно была торжественно открыта восстановленная синагога — одна из крупнейших в Восточной Европе.

Но синагога — выдающийся памятник архитектуры, а увековечение памяти жертв Холокоста на местах массовых расстрелов — забота, как правило, волонтеров. Хотя не обошлось и без спонсоров — ими выступили Німецько-Українські зустрічі, EVZ Foundation, «Джойнт», Auswаrtiges Amt, Robert Bosch Stiftung и Посольство Германии в Украине.

За шесть дней волонтерам удалось довольно много, и уже намечен следующий этап — благоустройство разрушенного монумента на месте братской могилы в лесу вблизи Борислава и памятника в селе Урич. О последнем скажем особо. Несмотря на то, что появился он в 1982 году, когда все подобные монументы были посвящены «мирным советским гражданам», скульптор Петр (Пинхас) Флит изваял старого еврея с ребенком — по тем временам весьма смелый шаг.

По всей Украине разбросаны сотни братских еврейских могил, мест массовых захоронений и полуразрушенных еврейских кладбищ. Поэтому «Дорога памяти» будет долгой. Но осилит ее только идущий, а не сетующий на «неспроможність» властей, еврейских организаций и всеобщее равнодушие…

На фото:

1) волонтеры очищают территорию у памятника евреям Борислава,

2) на открытии памятника убитым землякам, Борислав, 1945 (нынешнее состояние памятника отражено на верхнем фото),

3-5) до и после,

6) участники волонтерского лагеря.

Максим Суханов, газета «Хадашот»

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