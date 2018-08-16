Вперед, брати, до світлої мети!

Гарячі лозунги, притчі, посилання на Біблію, натяки та напівнатяки, подяки та сподівання – все це було на представленні нового голови Дрогобицької РДА Андрія Шевкенича. Подія відбулася сьогодні, 20 серпня, в районному Народному домі, адже сесійний зал РДА і райради перебуває на ремонті.

Три місяці посада голови ДРДА була вакантною – відколи попередній очільник району Володимир Шутко написав заяву на звільнення. І впродовж цих трьох місяців в районі думали-гадали – хто ж очолить райдержадміністрацію, хто поведе Дрогобиччину вперед, до світлої мети, або хоча б витягне з ями останнього місця в загальнообласних рейтингах? І ось 15 серпня на офіційному сайті Президента України Петра Порошенка було опубліковано розпорядження №116/2018-рп, яке поставило крапку в усіх гаданнях та домислах. Головою Дрогобицької РДА з випробувальним терміном три місяці було призначено знану людину, лікаря та управлінця, досвідченого і обережного Андрія Шевкенича. Привітати Андрія Івановича з цією посадою на представлення 20 серпня прибула практично вся еліта Дрогобиччини.

У своєму подячному слові на адресу Президента, попередника, товаришів і знайомих Андрій Шевкенич був небагатослівним. Він подякував за довіру, вручив квіти Володимирові Шуткові, заспокоїв, що не планує значних кадрових змін, і запросив до співпраці всі сили.

Значно довшим був виступ голови Дрогобицької районної ради Михайла Сікори. Розпочавши з того, що це вже «енне представлення» голови райдержадміністрації, яких «міняють як шкарпетки», Михайло Сікора не скупився на слова похвали для попереднього очільника РДА. Забігаючи наперед, зазначимо, що і наступні промовці теж щиро дякували Володимирові Шуткові, працювати з яким було одне задоволення.

Михайло Сікора наголосив, що часто при вступі на посаду керівники отримують лавровий вінок, проте при відході з неї вже мають на своїй маківці вінець терновий. Він обережно натякнув новому голові РДА, що «на Дрогобиччині не створено жодної ОТГ, бо такою є воля сільських голів» і завершив промову пафосною фразою «Вперед, брати, до світлої мети!». Михайло Миколайович затягував свою промову з надією, що апарат райради подасть йому букет квітів для вручення Андрієві Шевкеничу, але так і не дочекався.

З міських голів регіону першим вітав Андрія Шевкенича мер Стебника Петро Старосольський, з яким теперішній очільник ДРДА тривалий час працював. Було видно, що це призначення дуже радує Петра Романовича, який натякнув, що райдержадміністрація «має курувати роботу і міст, і сіл». Договорився Петро Старосольський навіть до того, що «для міста Стебника було б краще районне підпорядкування», аніж приналежність до міста Дрогобича. Виступ очільника Стебника був направду дуже щирим, палким, радісним і з надією, що Андрій Шевкенич зможе вирішити ті проблеми, які з тих чи інших причин не вдалося двигнути його попередникам.

Міський голова Борислава Ігор Яворський у своєму вітальному слові розповів цікаву та повчальну притчу. Під час корабельної катастрофи врятувався тільки один моряк. Із залишків корабля він спорудив собі хатину на безлюдному острові і поволі почав обживатися. Під час сильної бурі в хижу страждальця влучила блискавка і вона загорілася. З докорами звернувся матрос до Господа Бога – мовляв, навіщо Ти, Боже, позбавив мене даху над головою? І тут до берега острова припливає корабель, члени екіпажу якого в морі побачили дим від пожежі хатини на острові і зрозуміли, що там є хтось, хто потребує допомоги.

«Господь Бог завжди допомагає тим, хто віддано і щиро виконує свою роботу», зазначив Ігор Яворський і в тому ж благословенному та побожному дусі зложив новому очільникові РДА свої найщиріші побажання.

Не таким пафосним, зате набагато прагматичнішим і чіткішим, а водночас лаконічнішим був виступ трускавецького очільника Андрія Кульчинського. Він висловив впевненість щодо плідної співпраці двох лікарів, тим більше, що Андрій Шевкенич добре знає специфіку Трускавця та його потреби, адже працював тут в одному з санаторіїв. Трускавець є місцем роботи багатьох жителів району і фактичним локомотивом розвитку регіону, тож курорт та район просто приречені на комунікацію та співпрацю. На представлення голови Дрогобицької РДА Андрій Кульчинський прибув не сам, а зі своїми двома заступниками – Олексієм Балицьким та Олександром Ткаченком.

Вітали Андрія Шевкенича також мер Дрогобича Тарас Кучма, від сільських голів війт Медвежі Степан Коваль, депутат райради Руслан Цеслів, депутат обласної ради Михайло Задорожний. В більшості це були виважені виступи. Так, Руслан Цеслів назвав вибір президента «єдиним компромісним і єдиним прийнятним», а очільник Дрогобича, хоча й здивував фразами на кшталт «маємо одного з найкращих президентів» та «я в опозиції», проте також висловив надію, що вдасться спільно попрацювати над вирішенням сміттєвої проблеми і не тільки.

Головувала на урочистій церемонії представлення нового голови Дрогобицької РДА керівник апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська.

Володимир Ключак

Також читайте