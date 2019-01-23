Враження від Форуму єднання

Урочистий з`їзд партії «Батьківщина», котрий пройшов у Києві в Палаці спорту 22 січня з нагоди Дня Соборності України, вже назвали Форумом єднання. На ньому зокрема одноголосно було підтримано рішення висунути Юлію Володимирівну Тимошенко кандидатом в Президенти України.

В роботі Форуму взяли участь і трускавчани. Своїми враженнями від поїздки до Києва та від побаченого і почутого на Форумі єднання, ділиться на власній Фейсбук-сторінці член партії «Батьківщина», міський голова Трускавця 2002-2010 рр., генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати», голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця, Заслужений лікар України Лев Ярославович Грицак.

- 22 січня ми разом із дружиною та сином були учасниками організованого ВО “Батьківщина” форумі, присвяченому 100-річчю підписання Акту злуки між Українською Народною Республікою і Західно-Українською Народною Республікою. Цей захід було поєднано з урочистим з’їздом ВО “Батьківщина” по висуненню кандидата в президенти від ВО “Батьківщина”. Вразила чудова чітка організація, приємна святкова обстановка у величезному залі спортивної арени.

Першим форум і з’їзд привітав почесний патріарх Православної Церкви України Філарет. Він сповнив молитву і побажав ВО “Батьківщина” успіхів у побудові нової, справедливої, достойної людей України. Привітав учасників, присутніх у залі, з Томосом для України. Сказав, що робота над ним була дуже довгою. Нею займалися всі президенти України, починаючи від Леоніда Кравчука, але найбільше до цього долучився Віктор Ющенко. Допоміг отримати Томос історичний момент, сказав Патріарх, відзначив велику роботу Петра Порошенка. Про свою багаторічну і страждальницьку участь у роботі над створенням, становленням, об’єднанням українських церков, роботою над отриманням Томосу для України ця Велика Людина скромно промовчала. На закінчення Патріарх благословив присутніх великої зали і повільно зійшов. Зала надзвичайно бурхливими оплесками, помахами численних блакитно-жовтих прапорців ще довго висловлювала Патріархові свою вдячність як визнання величі цієї постаті, як визнання мужності цієї людини за присутність і участь у форумі опозиції, як визнання надзвичайно великої багаторічної роботи по отриманню Томосу для ПЦУ, як компенсацію за відсутність фото Патріарха на численних бігбордах про Томос.

Другим на трибуну зійшов перший президент України Леонід Кравчук. Поява легендарної людини, яка, ризикуючи життям, підписала Біловезький Акт про розпад Союзу і фактичну незалежність України в підтримку кандидата в президенти Юлії Тимошенко, викликала хвилю овацій у залі. Леонід Макарович сказав, що знає Юлію Тимошенко вже 25 років як надзвичайно чесну людину, як досвідченого високопрофесійного урядовця, як дуже наполегливу людину, як справжнього патріота України, як хорошого сім’янина. Але одну рису він виділив особливо, яка є досить рідкісною – людинознавство. Це вміння розуміти людей, відчути їх потреби, відгукнутися на них. Це душевність. Леонід Макарович відзначив, що це єдиний кандидат, який має чітку і дієву програму по всіх галузях на вихід України з кризи.

Виступ самої Юлії Тимошенко був як завжди душевним, дохідливим, чітким і правдивим. Вона в тезах презентувала свій Новий курс України, пообіцяла, що доведе його до кожної сім’ї. Велику надію покладає на прийняття нової конституції, яка б дала справжню можливість до керівництва країною залучити народ і припинила корупцію. Юлія Володимирівна отримала сердечні вітання від добровольців АТО, виживших кіборгів і кадрових військових. Відкриттям для мене було те, що ще в 2014 році Ю. Тимошенко взяла участь у створенні добровольчого батальйону. В даний час створений військовий комітет, що розробляє напрямки зміцнення української армії. На закиди, що жінка не може бути добрим головнокомандуючим у разі обрання її президентом, навела приклад княгині Ольги, яка будучи тривалий час верховним військовим командувачем, не здала жодної п’яді української землі.

Важко описати тут все те цікаве, що побачив і почув. Рекомендую переглянути відео з Форуму єднання в You-Tube, – написав Лев Грицак.

Відео прямої трансляції Форуму єднання можна переглянути за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=jvE7JRck7WI

Більше про Форум єднання можна почитати на офіційній сторінці партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» https://ba.org.ua/

Вл. інф., фото Лева Грицака

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