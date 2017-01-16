Вручено відзнаки «Гордість Трускавця-2016»

21 січня у Трускавці відбулося вручення відзнаки «Гордість Трускавця – 2016». Це перша щорічна церемонія нагородження людей і концептуальних проектів, які найбільше відзначили Трускавець в плані промоції та туристичної привабливості в році що минув. Символ Премії – «Кришталевий лотос».

Щорічна премія заснована ГО «Європейська інтеграція України» і проводиться в співпраці з Інститутом транскордонного співробітництва та європейської інтеграції та Трускавецьким ТІЦ.

Номінанти премії визначались експертною групою створеною ГО «ЄІУ» спільно з Інститутом транскордонної співпраці та Трускавецьким туристично-інформаційним центром.

Почесне патронування премії «Гордість Трускавця – 2016»:

1. Голова комітету ВРУ з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму,

2. Голова Львівської ОДА,

3. Генеральний консул Республіки Польща у Львові.

На церемонії вручення були присутні:

1. Перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський,

2. Народний депутат України Оксана Юринець,

3. Народний депутат України Богдан Матківський,

4. Голова Дрогобицької РДА Володимир Шутко,

5. Консул генерального консульства РП у Львові Володимир Сулгостовскі та інші поважні гості.

Поблагословив починання економ Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ о. Василь Копичин.

Між номінаціями свою творчість присутнім дарувало тріо викладачів Трускавецької школи мистецтв ім. Р.Савицького «Con Anima», вела церемонію заслужений діяч естрадного мистецтва України Зоряна Конопельська.

Нагороди було вручено в таких номінаціях:

- «Амбасадор Трускавця» – професор Володимир Козявкін, засновник та директор кінофестивалю «Корона Карпат» Олег Карпин та міський голова Трускавця Андрій Кульчинський;

- «Менеджер року» – Олена Палагута, директор готельно-курортного комплексу «Ріксос-Прикарпаття»;

- «Спортсмен року» – Павло Білас, майстер спорту України з вільної боротьби;

- «Митець року» – Наталя Поліщук, талановита трускавецька художниця, яка є відомою у світі;

- «Меценат року» – дельфінарій «Оскар» і його власник Тарас Чекурда;

В номінації «Кращі концептуальні проекти року» відзнаку отримали:

- «Мінеральна вода року» – Підприємство «ТСБ», директор Олександр Прокопчук;

- «Відкриття року» – пекарня «Братура», директор Ольга Дробчак;

- «Заміський спортивно-відпочинковий комплекс року» – гірськолижний комплекс «Буковиця», управитель Світлана Мицак;

- «Медична програма року» – центр терапії за методикою Маєра, головний лікар «Ріксос-Прикарпаття» Богдан Николайчук та доктор Алекс Вітасек;

- «Реабілітаційний заклад року» – клініка професора Козявкіна, заступник генерального директора Степан Гордієвич;

- «Родинний готель року» – «Лісова пісня», керівник готелю Світлана Драпак;

- «Кращий стильний готель» – готель «Світязь», директор Юрій Загребельний

- «Арт-готель року» – «Оскар», менеджер готелю Оксана Бистрих;

- «Кращий санаторій зі СПА» – «Молдова», керівник санаторію Валерій Бабелюк;

- «Етно-ресторан року» – «Йо-мойо», управляюча Ольга Дробчак;

- «Ресторан року» – «Шухляда», керівник Наталія Болоховська;

- «Народне кафе року» – «Рідний край», власниця Марія Івасівка.

- «Розважальний комплекс року» – ПАБ «Абордаж», керівник Катерина Сичова;

- «Візитівка Трускавця» – «Львівська майстерня шоколаду», керівник Михайло Самбірський;

- «Інноваційний проект року» – ТзОВ «Еко-Оптіма», директор з розвитку компанії «Еко-Оптіма» Тарас Федак та санаторій «Перлина Прикарпаття», керівник Олександр Шишко;

- «Промоційна подія року» – «Спільне виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань сімї, молодіжної політики, спорту та туризму та Комісії фізичної культури, спорту і туристики Сейму Республіки Польща», яке відбулося 21-23 травня 2016 року», керівник Трускавецького туристично-інформаційного центру Олександр Боднар.

- Мені дуже приємно, що я зміг долучитися до важливої справи – промоції Трускавця, міста, в якому я прожив значний відрізок свого життя і яке полюбив всім серцем. Хотілось створити таку відзнаку, котра би якимсь чином відзначила людей, які своєю невтомною і повсякденною діяльністю роблять місто-курорт привабливим і знаменитим. Ця Премія не є заходом, котрий проводить орган місцевого самоврядування чи якийсь інший орган влади. Цей проект має на меті ще раз привернути увагу до Трускавця а також дати стимул іншим людям і керівникам. Висновки експертного комітету Премії можуть не співпадати з думкою інших осіб чи організацій. Особисто я вважаю, що в Трускавці є ще багато людей і закладів які відповідають цьому званню. Але щиро переконаний що такі відзнаки необхідні і несуть тільки позитив для міста, – розповів організатор Премії, голова правління ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько.

За символ Премії невипадково обрано кришталевий лотос. Квітка ця є водна, а курорт наш – бальнеологічний, водний. До речі, на деяких бальнеологічних курортах квітка лотос є символом курорту, подібно як у Трускавці символом є водна птаха – гуска. Щодо «Кришталевого лотосу», то кришталевим він є тому, що кришталево чиста вода є символом чистоти, пояснили організатори вручення відзнак.

Вл. інф.

Трускавецький вісник

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