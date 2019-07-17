Вшануймо Олега Ольжича

By  | 16.07.2019 | Filed under: Новини

21 липня – річниця (112 років) від дня народження відомого українського діяча Олега Ольжича (Кандиби).

Видатний політичний діяч, український поет та археолог, член ОУН Олег (Кандиба) Ольжич народився в Житомирі 21 липня 1907 року. Свою діяльність в лавах ОУН провадив як керівник референтури Проводу Українських Націоналістів та очолював Революційний Трибунал ОУН. Пізніше був Заступником Голови проводу ОУН, а з січня по червень 1944 року був головою проводу українських націоналістів ОУН. Загинув у віці 36-ти років під час чергового допиту в концтаборі Заксенгаузен, м. Бранденбург.

Пам’ятаймо видатних українців, які ціною власного життя виборювали волю та незалежність України.

Більше інформації про Олега Ольжича можна знайти на сайті Українського інституту національної пам’яті http://www.memory.gov.ua/news/21-lipnya-110-richnitsya-z-dnya-narodzhennya-olega-olzhicha

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