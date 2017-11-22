Вшануймо жертв Голодомору

Офіційна робота на території усієї Польщі Польська компанія Peo­ple Work Group Sp. z o.o. (KRS: 0000571893, NIP: 7010503166, REGON: 362302479) це: – Надійна компанія з багаторічним досвідом працевлаштування українців по всій території Польші. – Усі вакансії безкоштовні. – Контракти з перевіреними закладами Польші. – Ми є прямим працедавцем і гарантуємо надійну і стабільну роботу цілий [...]