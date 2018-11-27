Вшанували пам`ять жертв Голодомору

Сьогодні, 28 листопада, у читальній залі Трускавецької центральної міської бібліотеки відбулася година історії «Великі твої жертви, Україно!». Захід організовано для учнів 7-го класу ЗСШ №1. Година історії присвячена пам’яті мільйонів українських селян, які загинули від голоду, заподіяного сталінським режимом у 1932-1933 роках.

Діти хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих від голоду та переглянули фрагмент документальної стрічки, присвяченої жертвам Голодомору в Україні. Провідним бібліотекарем обслуговування юнацтва Олександрою Пфайфер була підготовлена книжкова виставка «Лиха коса Голодомору 1932-1933».

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