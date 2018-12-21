Вшанування 110-ої річниці від дня народження Степана Бандери в Дрогобичі

Отель “Хижина СПА” https://higinaspa.com.ua/ расположен в любимой части города Трускавец среди наших гостей согласно независимым отзывам. Этот дизайн-отель расположен в курортном городе Трускавец. К услугам гостей бесплатный кинотеатр, оздоровительный центр и солнечная терраса, а также индивидуально оформленные номера с телевизором с плоским экраном. Каждый номер спа-отеля “Хижина” с гостиной зоной декорирован в уникальном стиле. В [...]
Офіційна робота в Німеччині, з оплатою від 8 євро/год і більше. Офіційне оформлення відбувається, по відрядженню форма А1 (від польської фірми на практику). Для оформлення на роботу потрібна польська робоча віза (з терміном не менше трьох місяців, або біометричний паспорт ( не менше 90 днів). Працевлаштування тільки офіційне, з віковим обмеженням до 50 років. Знання [...]
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