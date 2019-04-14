Всі комунальні медзаклади первинки фінансуються за системою «Гроші за пацієнтом»

Уряд перебудовує систему охорони здоров’я. Всі наявні комунальні заклади, які надають первинну медичну допомогу, цього року перейшли на нову, більш вигідну систему фінансування – «гроші за пацієнтом». Тепер вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам. Не за розмір приміщення, кількість ліжок або ж медперсоналу. Дохід залежить від обсягу роботи.

Для багатьох лікарів, медсестер та медбратів первинки це відображається в зарплаті у понад 10 000, 15 000 гривень. Окрім того, вперше в історії українці мають можливість отримувати медичну допомогу в приватних закладах за бюджетні кошти. Кожен п’ятий заклад первинної допомоги у реформі — приватний.

З квітня минулого року українці вперше отримали можливість вільно обирати свого лікаря, без прив’язки до місця проживання чи прописки. На сьогодні вже 27,6 мільйонів людей обрали свого лікаря – це 65% наявного населення. На 1 травня майже третина лікарів на первинці – 7278 лікарів – вже набрали ліміт і понадліміт декларацій з пацієнтами.

Покращився сервіс для пацієнтів – є можливість записатись до сімейного лікаря, терапевта та педіатра по телефону або онлайн, базові дослідження можна пройти в приміщенні амбулаторії. 97% медзакладів комп’ютеризовані, пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на ліки, незабаром буде запроваджено е-картку, е-направлення та е-лікарняний.

Щохвилини лікарі виписують понад 100 е-рецептів на «Доступні ліки»

Два роки тому уряд запустив програму «Доступні ліки», за якою ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою. З квітня препарати за цією програмою лікарі виписують за електронним рецептом. Це дає можливість пацієнту отримувати ліки в будь-якій аптеці країни, що увійшла в програму, незалежно від місця виписки рецепту. На даний час отримати «доступні ліки» можна в понад 6400 аптеках.

Лікарі вже виписали 1,4 мільйони електронних рецептів, майже за 1 мільйоном е-рецептів люди отримали необхідні ліки. За е-рецептами «доступні ліки» можна отримати як у великих містах, так і в маленьких селах. У селах та селищах міського типу загалом виписано 373 155 електронних рецептів, за 111 144 з них пацієнти вже отримали ліки.

Запровадження е-рецепту дає можливість отримати достовірні дані щодо людей, які користуються цією програмою. Зокрема, середній вік людей, що отримують “доступні ліки” – 67,5 років. Отже, програма забезпечує захист людей похилого віку. Майже 80% (або трохи більше 1 млн) всіх виписаних електронних рецептів на ліки від серцево-судинних захворювань, 18% – від цукрового діабету ІІ типу, 2% – від бронхіальної астми.

Окрім того, можна оцінити зручність програми для пацієнтів – 22,7% електронних рецептів відпускаються менш ніж за 1 годину. Тобто, людині достатньо години для того, щоб відвідати свого лікаря, отримати електронний рецепт, одержати свої ліки в аптеці. 41% е-рецептів відпущені впродовж 6 годин, 52,6% – впродовж 24 годин. Щохвилини лікарі по всій країні виписують понад 100 е-рецептів для своїх пацієнтів.

Завдяки е-рецепту Національна служба здоров’я також має можливість виявити порушення, яких припускаються лікарі при виписуванні рецептів, наприклад, призначають 5-річній дитині лікарський засіб, який дозволений лише для дорослих. І усунути такі порушення та захистити права пацієнтів.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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