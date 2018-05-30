«Всі усвідомлюють звідки вітер дує». Ці слова керуючої справами виконкому Трускавецької міської ради Олени Петранич під час першого пленарного засідання XLII сесії ТМР 31 травня чітко характеризують процеси в раді. Адже позиція депутатів, виступи присутніх в залі та й сам факт присутності тих чи інших груп підтримки є промовистим. Все це свідчить про кілька речей:

1) нічого не відбувається просто так,

2) за все потрібно платити,

3) люди часто керуються не здоровим глуздом, а амбіціями,

4) у звинуваченнях інших можна знайти потаємний підтекст власних фобій,

5) не все так однозначно, як здається на перший погляд.

Але відійдімо від філософії та психології, і гляньмо простим тверезим поглядом на те, що відбувається на пленарних засіданнях сесій у Трускавці. Неозброєним оком видно, що кожен, хто приходить на сесію, має певну ціль. Інше питання, чи благородна вона чи ница. Інше питання, чи реальна для осягнення чи з галузі фантастики. Інше питання, чи глибоко захована, чи лежить на поверхні.

31 травня на сесію прийшов повен зал людей. І явно не послухати питання виділення землі для парафії УПЦ. Одні прийшли, щоб відстояти існування КП «Трускавецьтепло», другі, щоб підтримати ФК «Зоря-Трускавець», треті, щоб покритикувати міського голову, четверті, щоб виступити на його захист. А якби так безсторонньо можна було заглянути в глибини душі кожного з присутніх, то скільки з них реально вболіває за інтереси громади?..

Сесія розпочалася з депутатських запитів, які озвучували Юрій Наконечний, Роман Бучкович, Василь Тимчишак, Андрій Кісак, Богдан Габшій. Запити стосувалися:

1) виділення коштів на лікування хворих діток воїнів АТО,

2) неестетичного обвішування стовпів вуличного освітлення рекламою,

3) загрози для людей через ветхий стан будівлі а Дрогобицькій, 23,

4) неприпустимості проведення так званого ярмарку туристичних послуг на бульварі Торосевича.

Окрім депутатів виступали і звичайні мешканці Трускавця. Першим виступив футболіст давньої («польської») футбольної команди «Зоря-Трускавець» Мирон Адамович Крамар, який у дуже культурній виваженій формі висловив думку про те, що якщо з міського бюджету фінансується ФК «СА «Вікторія», то варто віднайти кошти і для фінансування «Зорі». Естафету перейняв президент ФК «Зоря-Трускавець» Михайло Данилишин, виступ якого вже не був таким спокійним, як у Мирона Адамовича. Він зазначив, що абсолютно не виступає проти фінансування ФК «СА «Вікторія», адже грати на першість області непросто, і виділених «Вікторії» 300 тисяч гривень навряд чи вистачить. В той же час трускавецька команда «Зоря», котра існує вже шість років і в дитячій секції якої займається 52 дітей, теж потребує фінансової підтримки міста (громади). Тим більше, що 168 тисяч 500 гривень згідно кошторису потреб – це не є аж такі величезні кошти для міста, яке невідомо з якої причини виділило чужинцям на небезпечні та жалюгідні гонки в центрі курорту аж 300 тисяч!!!

По темі футболу та поля на вул. Різняка-Макомацького виступив і тренер ФК «СА «Вікторія» Володимир Пуровець. Забігаючи наперед, зазначимо, що наразі коштів для «Зорі» не виділено. В «Зорі» звинувачують у такому зволіканні відділ у справах сім`ї, молоді та спорту, який вчасно не подав документацію (бюджетні запити) у фінансове управління.

Словесна перепалка між Михайлом Данилишиним та начальником фінуправління Миколою Федоричаком – це ще квіточки порівняно з випадом проти мера підприємця Андрія Осадчого. Чоловік жив в Америці, з патріотичних міркувань повернувся в Україну і вирішив започаткувати свій бізнес у Трускавці, купивши тут землю та розпочавши будівництво. На жаль, це нагірна частина курорту, яка стала депресивною. Підприємець вважає, що влада Трускавця не сприяє діловим людям і не дослухається до думки платників податків. Частину емоційного виступу Андрія Осадчого можна переглянути в групі «Трускавець. Оперативно» на Фейсбуку.

Та найголовніший «вітер», який подув у спекотний день 31 травня на сесії ТМР – це був вітер не «футбольний» і не «земельно-податковий». «Вітер змін» від мера має за мету повалити на землю семирічне дітище Козира – КП «Трускавецьтепло». «Вітер протидії» від очільника комунального підприємства Руслана Крамара має за мету повалити самого мера – того, якого колись люди підтримували і на перемогу якого трудилися не покладаючи рук. Рішуча «битва вітрів» перенесена на друге пленарне засідання.

На відміну від «чоловічих» розбірок між Андрієм Кульчинським з однієї сторони та Андрієм Осадчим, Михайлом Данилишиним, Романом Бучковичем і Андрієм Кісаком з другої на сесії було щось значно цікавіше. Це кількахвилинний діалог між двома жінками-інтелігентами – керуючою справами ТМР, вчителькою за освітою і мудрою, з життєвим досвідом жінкою Оленою Петранич та депутаткою ТМР (фракція «УКРОП»), юристом за освітою, юристом КП «Трускавецьтепло», молодою, але політично успішною та досвідченою Зоряною Домбровською. За милими посмішками та лагідними словами, за зовнішнім спокоєм та залізною витримкою обидвох ховалися передвісники війни, котра може вибухнути у Трускавці, якщо миротворчі потуги посередників між Кульчинським та Крамаром зазнають фіаско.

І хоча питання стосувалося благого приводу – зміни у структурі виконкому, та згадали і про зарплату чиновників, і про відвідування працівниками «Трускавецьтепла» сесії в робочі години, і про неефективність роботи та невідповідність посаді. Та більшість аргументів припасена до пори до часу.

А загалом сесія пройшла досить навіть непогано, в теплій невимушеній атмосфері. Депутат-АТОвець Василь Тимчишак демонстративно не проголосував за виділення 60 тисяч гривень для одноразової допомоги трьом добровольцям з Трускавця (по 20 тис. кожному) – це очевидно як принципова позиція щодо відхилення його пропозиції прописати виділення коштів з бюджету на лікування хворих дітей воїнів АТО.

Міський голова доповів присутнім, що на його ім`я надійшла відповідь з компетентних правоохоронних органів, в якій вказано, що фактів отримання депутатами неправомірної вигоди виявлено не було, і що депутат-зачинщик цієї теми Роман Бучкович (справа з березня ц.р.) написав відповідне письмове пояснення. Натомість Роман Бучкович заявив, що від своїх слів він не відмовлявся і не відмовляється.

Депутати збільшили видатки на промоцію міста на 65 тисяч гривень – ці кошти підуть на встановлення інформаційно-навігаційного табло неподалік бювету. Про кіоск від ТІЦу на площі Незалежності, який не використовується за призначенням, а здається в оренду, щось ніхто не згадав. Депутат Руслан Пристай поцікавився цільовим призначенням коштів для патентування логотипу (мова йде про «триповерхове» посилання на Трускавець).

Було дано добро на написання Програми, яка можливо в майбутньому дозволить ЦНАПу видавати біометричні паспорти мешканцям (питання «Про розгляд електронної петиції щодо забезпечення оформлення біометричного паспорту для виїзду за кордон від 08.02.18р. № 2 е.п.»).

Проте напевно найбільш приємним для депутатів були все-таки бюджетні питання. Вони скоригували видатки бюджету міста в сторону збільшення на 6 млн. 824 тис. Місто живе, розвивається, доходи зростають, податки платяться. І якось за всім цим забувається, що сильні вітри можуть порушити політичний спокій…

Кому вони вигідні, ці політичні вітри? Народна прикмета гласить, що дме вітер – чекай негоди…

Але чи дійсно всі усвідомлюють звідки вітер дує?

Володимир Ключак

На фото: на сесії Трускавецької міської ради в підтримку ФК «Зоря-Трускавець» виступає Мирон Адамович Крамар (31.05.2018).

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