№88998 Всіх роботодавців Трускавця

Доброго вечора хочу запропонувати всім створити групу,щоб ділитися відгуками про працівників.Нажаль ми стикнулися з проблемою коли ти добре ставишся з розумінням до працівника,а вона натомість користає добротою.В 2018 році ми взяли на роботу АФОНІНУ ІРИНУ з м.Борислав на цей час її звільнили з роботи,чоловік залишив з кредитами по її словам ми пожаліли і влаштували в себе на посаду посудомийки.Через тиждень часу вона прийшла з сльозами що її син хворий що їй потрібні гроші ми дали 5000 гривень при тому що її зарплата складала 3200,які вона ще невідпрацювала навіть,ми пожаліли це життя у всіх бувають проблеми,через деякий час ми замітили,що АФОНІНА ІРИНА прикладається до алкоголю.Зробивши зауваження вона пообідцяла що це в останній раз пройшов ще місяць Ірина почала вимагати кошти за компенсацію,коли я її спитала за що компенсація вона сказала що зарплати їй невистачає і якщо ми не дамо їй 10000 тоді вона звернеться у всі органи і зробить так що у нас будуть проблеми.На що ми сказали,щоб вона написала заяву на звільнення і йшла з Богом

Після чого вона ненаписавши заяву пішла з роботи.Цього дня я потрапила до лікарні з переломом ноги.За цей час коли я перебувала в лікарні АФОНІНА ІРИНА писала 4 заяви про те,що я її побила.Коли працівники поліції до мене телефонували і приїхавши до мене в лікарню вони побачили що я 2 тижні взагалі з ліжка невстаю(перелом патологічний стегнової кістки).Працівники поліції зробили їй зауваження про надання недостовірної інформації.Та на цьому все незакінчилось Ірина почала приходити в ресторан в нетверезому стані вимагати кошти наносячи шкоди закладу(а саме розбитий посуд)викликавши поліцію вдалося її заспокоїти.Всі служби які є у Львові та в Трускавці були в нас на провірці.

Писати можна багато,саме важливе це застереження.Якщо ви небажаєте проблем та зіпсутих нервів як ми та інші роботодавці як виявилось в подальшому.Перш ніж брати на роботу АФОНІНУ ІРИНУ зважте всі за та проти,щоб не бути на нашому місці.

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