Встигнути в Трускавці

By  | 22.11.2018 | Filed under: Публікації

Зібралися до Трускавця? То ловіть наші поради, без яких Ваша подорож буде неповною.

1. Загадати бажання біля плакучого бука. Це дерево з особливою енергетикою. А ще взяти на пам’ять листочок з катальпи – дерева дружби.

2. Побачити резиденцію Раймунда Яроша, розглянути гобелени Михайла Біласа, задивитися в чарівне старовинне дзеркало і закохатися в Трускавець.

3. Вмитися цілющим джерелом краси та молодості «Юзя».

4. Знайти «Пруську стіну» та дізнатися, що таке фахверковий стиль в архітектурі. Відчути дух міста, милуючись своєрідною курортною архітектурою.

5. Дізнатися, що таке «зупа», «бамбетель», «гостина» і «трускавка». Все це увидіти і зрозуміти, що Трускавець – то файно.

6. Зробити фото біля статуї Ісуса Христа на Гошівській горі та зрозуміти, що Трускавець – це не Ріо-де-Жанейро.

7. Знайти «мамонтове» дерево метасеквою – найстаріше дерево на Землі. А ще відшукати у Трускавці гуску і зрозуміти, чого вона плаче.

8. Дізнатися, хто такі «паршивці», «кураційники» і «здихлі», побувавши на трускавецьких «забєгах».

9. Зробити фото на згадку в парку, набравшись сил в енергетичній зоні – сквері «Адамівка», де присутнє характерне підвищене магнітне поле.

10. Скуштувати на смак трускавецьку «Нафтусю» і зрозуміти ціну свого здоров`я.

Без виконання цих речей Ваша поїздка до Трускавця буде неповною. Якщо ж виникнуть проблеми зі здійсненням планування поїздки, то можете звернутись до Трускавецького курортно-інформаційного центру та місцевих екскурсоводів. Запрошуємо на відпочинок до Трускавця!

Віктор Пиців

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