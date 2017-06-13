Втрата терпіння чи диверсія?

Сьогодні, 16 червня, на відтинку дороги між Стебником та Трускавцем в районі санаторію «Полонина» рух транспорту був заблокований. Причина – поломка ряду автомобілів. На місце виїхали поліціянти. Ситуація з`ясовується. За однією з версій, штучне перекриття руху на цьому маршруті є способом тиску на владу Трускавця, Стебника та Дрогобицького району з метою змусити їх активізувати свої зусилля щодо ремонту цієї дороги, котра перебуває у жалюгідному стані. Є інформація, що негласним замовником цієї акції може виступати одна з політичних сил.

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