Вуличне освітлення буде відновлено

Минулого тижня, зокрема в суботу, 2 лютого, було відсутнє зовнішнє освітлення в нічний час на 4 вулицях міста. Про це було повідомлено 4 лютого на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді. Серед «постраждалих» вулиць виявилася і одна з магістральних – вулиця Стебницька. Як повідомив директор ТзОВ «Сяйво» Ігор Зубрицький, причина збою проста – пошкодження кабелів. Зокрема, був пошкоджений кабель на території «Міленіума», пошкодила його коренева система величезних туй. Як каже Ігор Зубрицький, досить часто кабелі пошкоджуються власне не на комунальній території, а на приватній, де будуються об’єкти, ставляться загорожі, і виявити та ліквідувати наслідки пошкоджень буває непросто. В випадку вулиці Стебницької головний електрик міста пообіцяв відновити зовнішнє освітлення вже сьогодні.

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