В’язниці стають для засуджених «курсами підвищення «кваліфікації», – Цимбалюк

Держава має створити таку систему реабілітації після звільнення з місць позбавлення волі, щоб людина могла адаптуватися, стати повноцінним членом суспільства та вести гідне життя.

Таку думку висловив голова Львівської обласної організації ВО «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції, заслужений юрист України Михайло Цимбалюк в ефірі програми Vox populi на каналі ZIK.

«Виправна система держави не дає бажаного результату. Тому злочинці, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини, коли повертаються із місць позбавлення волі, не виправляються.

Натомість такий досвід стає для них своєрідною «школою підвищення кваліфікації», після цього виникає так звана рецидивна злочинність, коли майже половина колишніх в’язнів повторюють свої незаконні дії», – констатував Михайло Цимбалюк.

Відтак, постає ще один виклик для влади, щоб створити таку систему реабілітації після звільнення з місць позбавлення волі, щоб людина могла адаптуватися, стати повноцінним членом суспільства та вести гідне життя. Тому пенітенціарна система також потребує реформування, як і вся правоохоронна галузь.

«Недосконалість системи виконавчої служби полягає в тому, що коли вже доведено і встановлено особу, яка за рішенням суду визнана злочинцем, і яка навіть вже відбула покарання, проте ніде не працюючи, ця особа не може нічим компенсувати завдану шкоду.

У цій ситуації на захисті прав постраждалих громадян мала б бути держава. Тобто вона повинна створити умови, щоб колишній злочинець міг заробляти кошти і сплачувати гроші за завдану шкоду потерпілим, або ж держава сама має брати ці матеріальні витрати на себе», – прокоментував Михайло Цимбалюк.

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