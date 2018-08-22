Вибори та технології: факти, статистика, роздуми…

1 грудня 1991 року Україна вперше обирала президента. Левко Лук`яненко, В`ячеслав Чорновіл, Ігор Юхновський… Хто знає, як би поточилася доля нашої держави, якщо б президентом був обраний хтось із цих трьох людей? Але тоді обрали Леоніда Кравчука. Комуністичного ідеолога.

15-річним хлопцем я пішов зі своєю мамою на ці вибори. Дільниця знаходилася в «Червоній Руті». Моя родина тоді проголосувала за В`ячеслава Чорновола, як і більшість трускавчан, та й мешканців Західної України загалом. Але технологія полягала в тому, що голоси за проукраїнських кандидатів розпорошилися, і виграв єдиний представник «лівоцентристів», а фактично виграла партійна номенклатура. Це були перші граблі українців.

У голосуванні 01.12.1991 р. взяло участь 18 488 трускавчан і відпочивальників (із 19 452 за списком). За В`ячеслава Чорновола на трускавецьких дільницях свій голос віддали 13 120 виборців (71,04%), за Леоніда Кравчука 3 270 виборців, за Ігоря Юхновського 646, за Левка Лук`яненка 450, за Володимира Гриньова 249, за Леопольда Табурянського 43.

Для порівняння, в Дрогобичі та Стебнику, де на 01.12.1991 було 76 184 виборці, за Чорновола віддало свій голос 78%, за Кравчука 11,9%, за Юхновського 4,3%, за Лук`яненка 2,7%, за Гриньова 0,9%, за Табурянського 0,2%.

У 1994 році Україна знову обирала президента. Тоді президентські вибори співпали з місцевими, і це наклало певний відбиток на виборчу кампанію, внесло свої корективи в неї. Західна Україна на цих виборах в більшості підтримувала Леоніда Кравчука, проте перемогу здобув Леонід Кучма. Трускавець віддав свої голоси таким чином: за Валерія Бабича 179 голосів, за Леоніда Кравчука 13 355, за Леоніда Кучму 1 749, за Володимира Ланового 831, за Олександра Мороза 529, за Івана Плюща 127, за Петра Таланчука 49. Такі дані подала газета «Франкова криниця» відразу після виборів.

Правда, через тиждень появилися уточнені дані: за Кравчука у Трускавці проголосувало 17 687 виборців, а за Кучму 2 519. У Дрогобичі і Стебнику Кравчук набрав 64 958 голосів, а Кучма 2 275. В Дрогобицькому районі за Кравчука проголосувало 53 920 осіб (98,96%), а за Кучму лише 199 виборців.

Розчарування галичан результатами виборів 1994 року було навіть сильніше, ніж в 1991. Кучма асоціювався з проросійськими силами, і ніхто від нього не очікував кроків у напрямку зміцнення державності. Та на наступних президентських виборах Галичина вже підтримала Кучму. Зокрема, в другому турі, до якого вийшли діючий президент Леонід Кучма та лідер КПУ Петро Симоненко. Технологія спрацювала – хто би хотів бачити президентом України комуняку? Кучма залишився на другий термін.

В першому турі президентських виборів 1999 року Трускавець віддав Кучмі 54% голосів (7 598 осіб з 15 041, які взяли участь у голосуванні). Далі голоси трускавчан та гостей міста розподілилися таким чином: Євген Марчук – 3 565 голосів (23,7%), Петро Симоненко – 885 голосів (5,9%), Олександр Мороз – 861, Наталія Вітренко – 534, Геннадій Удовенко – 390, Юрій Костенко – 273, кандидат Базилюк – 0 голосів, а 164 виборці не підтримали нікого. 607 бюлетенів визнано недійсними.

У другому турі виборці Трускавця були активнішими – проголосувало 17 987 осіб, тобто на 2 946 осіб більше, ніж в першому турі. За Леоніда Кучму було подано 14 861 голос (82,62%), а за Петра Симоненка 2 343 (13,03%). Високий відсоток голосів за комуніста пояснюється просто – окрім трускавчан голосували і відпочивальники. Якщо ж брати голоси виключно місцевих (без дільниць в санаторіях), то за Кучму проголосувало 14 405 виборців (88,61%), а за Симоненка 1 113 (7,73%).

Пригадую свою участь у цих виборах. В першому турі я віддав свій голос за Геннадія Удовенка, а в другому, хоч як не хотів, та прийшлося проголосувати за Кучму. Технології такі, що нікуди не дінешся.

А ще краще пригадую вибори 2004 року, на яких мені довелося працювати головою дільничної виборчої комісії. Оскільки я тоді працював поза межами Трускавця, то й голосувати довелося по місцю роботи – як очільнику ДВК. Ющенко в наших очах виглядав як рятівник України, як єдино правильний варіант. Будь-які спроби відкрити очі, що це буде не найкращий президент, що він слабохарактерний і має багато мінусів, нами не сприймалися. Прозріння прийшло згодом.

31 жовтня 2004 року в першому турі президентських виборів у Трускавці за Віктора Ющенка проголосувало 14 494 виборці (77,62%), за Віктора Януковича 2 080 (11,14%). Тоді участь в голосуванні взяло 18 174 виборці, 354 бюлетені визнано недійсними. В другому турі 21 листопада за Ющенка віддало свій голос 16 138 виборців Трускавця (81%), за Януковича – 3 251 (16%). А потім була Помаранчева революція і третій тур, як інакше називали переголосування другого туру. В ньому Ющенка підтримало 15 629 трускавчан (88%), а Януковича 1 873 (11%). Нагадаємо, що в третьому турі вже не було відкріпних талонів і «каруселів». Як бачимо, у проросійських сил у Трускавці завжди була стабільна підтримка близько 10% виборців.

Кожен десятий виборець Трускавця – іншої думки, ніж інші дев`ять, які вписуються в загальногалицькі тенденції (виборчі симпатії). В 1991 році цих 10-13% підтримало не Чорновола, а Кравчука. В 1994 році вони ж голосували за Кучму, в 1999 – за Симоненка. А в 2004 році їхні голоси пішли в «скарбничку» Януковича.

Вибори 2010 року показали, що Трускавець і надалі готовий піддаватися маніпуляціям, тобто виборчим технологіям. В першому турі Юлія Тимошенко прогнозовано набрала третину голосів трускавчан (33,98%), Янукович заледве 6,25%. Детальнішу картину по результатах виборів у Трускавці, зокрема і по кожній дільниці, можна побачити за цим посиланням: http://www.protruskavets.org.ua/statti/vyborytur1.html

Проте між першим і другим туром сталося непередбачуване. Проти Тимошенко почали вести агітацію не так прихильники Януковича, яких фактично у Трускавці була мізерія, і не комуністи. Найбільше бризкали жовчю і люттю проти Юлії Тимошенко «ющенківці». Їхні прізвища відомі, вони й зараз намагаються себе видати за «громадських активістів», а в 2010-2015 роках навіть мали у Трускавці всю повноту влади. Як результат – у другому турі 2010 року Янукович отримав у Трускавці знову кожен десятий голос (детальніші дані – за посиланням https://truskavetskyjvisnyk.io.ua/s200509/truskaveckiy_visnik_12_135_vid_8_lyutogo_2010_r).

Як бачимо, у 2010 році тенденція присутності у Трускавці антиукраїнських сил збереглася, проте тепер замість вимерлих комуністів лави ворогів державності поповнили так звані «ура-патріоти», для яких Юлія Тимошенко стала ворогом №1.

Технологія президентських виборів 2014 року була простою – оберемо главу держави вже в першому турі. Всього у Трускавці на виборах 25 травня 2014 року проголосувало 13 723 чол., що становить 72,73% осіб, внесених у списки виборців. Більшість своїх голосів трускавчани віддали за Петра Порошенка – 9288 голосів. Юлія Тимошенко отримала 1519 голосів виборців, Олег Ляшко – 822, Анатолій Гриценко – 786, Олег Тягнибок – 222, Ольга Богомолець – 208, Сергій Тігіпко – 179, Дмитро Ярош – 122, Вадим Рабинович – 78, Михайло Добкін – 49, Петро Симоненко – 31. Згідно даних ЦВК, у Дрогобицькому виборчому окрузі № 127 Петро Порошенко набрав 67,34% голосів, Юлія Тимошенко 13,69%, Олег Ляшко 7,16%, Анатолій Гриценко 5,98%, Ольга Богомолець 1,44%, Олег Тягнибок 1,07%. Всі решта кандидатів набрали менше 1% голосів виборців Дрогобиччини, з них найбільше Дмитро Ярош – 0,76%.

Вибори 2014 року були єдиними виборами в часи незалежності України, коли серед кандидатів не було відверто чи приховано проросійського симпатика, який мав би якісь шанси бути обраним. Присутність у списках кандидатів на пост глави держави Добкіна, Рабиновича та Симоненка була радше декларативною, ніхто до цих кандидатів не ставився як до серйозних гравців. За всіх трьох у Трускавці проголосувало трохи більше, ніж півтори сотні осіб, що становить менше 1% виборців.

Здавалося б, вибори 2014 року показали, що нарешті у Трускавці подолано тенденцію 10-13% проросійських сил. Але це явно помилкове враження. І наступні президентські вибори, які заплановані на весну 2019 року, стануть цьому яскравим підтвердженням. Навіть зараз можна спрогнозувати, що у Трускавці відбудеться значне розпорошення голосів, і в першому турі на підтримку трускавчан можуть розраховувати (якщо кандидуватимуть) Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Петро Порошенко, Олег Ляшко. Проросійські кандидати типу Рабиновича чи Бойка навряд чи наберуть в сукупності 4-5%.

Проте, як не сумно констатувати, у другому турі, в якому, швидше за все, у двобої зійдуться Юлія Тимошенко та лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко (явно проросійський кандидат), Трускавець знову може віддати більше десятої частки голосів на користь Московії. І, як не прикро, агітуватимуть проти Тимошенко не прихильники Гриценка, «Свободи» чи Садового, а ті, хто декларує себе як щирі українці, теперішні прихильники Порошенка, давні «ющенківці», котрі мали шанс збудувати нову сильну Україну, але змарнували його. Для них новий курс Юлії Тимошенко – як жахливий сон. Бо в цьому новому курсі для них не знайдеться жодного місця.

Ця стаття – застереження для трускавчан, щоб вкотре не ставали на ті ж граблі, щоб не вірили ура-патріотичним лозунгам, щоб не велися на провокації, які організовує і проплачує не хто інший, як ворог нашої держави, Московія. Ми не хочемо явно агітувати за Юлію Тимошенко, але застерігаємо – будь-який чорний піар проти неї, особливо в другому турі, піде тільки на користь Московії.

Добре, звісно, якщо в другий тур поряд з Тимошенко вийшли б Гриценко чи Садовий, а може й Порошенко. Але, на жаль, найсвіжіші соціологічні дослідження засвідчують, що це все-таки може бути Бойко. А у Трускавці в нього є свій плацдарм. І це зовсім не колишні регіонали чи комуністи, а ціла організована структура…

Володимир Ключак

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