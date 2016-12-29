Виділення земельних ділянок для учасників АТО з Трускавця обговорювалося в Дрогобицькій РДА

Нещодавно в Дрогобицькій РДА відбулася зустріч з громадськими активістами, учасниками АТО щодо виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва мешканцям Трускавця, які брали участь у бойових діях на сході країни. Сьогодні для проведення більш предметної розмови відбулась розширена нарада за участю голови Дрогобицької райдержадміністрації Володимира Шутка, голови районної ради Михайла Сікори, сільського голови села Модричі Мирона Флюнта, начальника управління Держземагентства у Дрогобицькому районі Любомира Бриньо, головного архітектора району Юрія Довганича, землевпорядників сіл Модричі та Станиля та представників від Трускавця – завідувача відділу землекористування Оксани Плахтій, депутата міської ради, учасника АТО Василя Тимчишака та Василя Шимка.

Мирон Флюнт наглядно на генеральному плані показав наявність вільних земельних ділянок лише в кварталі забудови, що не влаштовує трускавчан, яким пропонувався такий варіант. Решта землі це охоронні зони, лісові угіддя, військова частина, землі рекреації, землі, де проходять нафтопроводи або технічні коридори та такі, що знаходиться у власності мешканців села. Учасники наради детально розглядали ще кілька варіантів надання ділянок, але у зв’язку з тим, що не погоджені межі між Станелею та Трускавцем, між Модричами, Трускавцем та Бориславом вони не розглядались. Саме на цьому наголосив голова райдержадміністрації Володимир Шутко, він запропонував зустрітися міським та сільським головам, в разі необхідності погодити зміни меж або ввести ці землі в межі населеного пункту. Також прозвучав ще один варіант вирішення питання – звернутись до голів садово-городніх товариств щодо наявності вільних неприватизованих ділянок, які роками не обробляються та розглянути можливість для надання їх воїнам АТО.

Прес-служба Дрогобицької РДА

Трускавецький вісник

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