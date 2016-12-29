Вифлеємський вогонь миру у Трускавці

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва. Австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії. Після урочистостей у Віденському катедральному соборі естафета передається до сусідніх країн, із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого.

Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, миру, злагоди і сподівання, яке мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового.

Україною Вифлеємський вогонь поширюють члени станиці «Пласт». Вогонь передається від міста до міста, його заносять у церкви, державні установи, школи, сиротинці, лікарні.

У Трускавецькому територіальному центрі соціального обслуговування зустрічали пластунів, які привезли Вифлеємський вогонь з Собору св. Юра у місті Львові. Голова станиці «Пласт» у Трускавці Василь Кондратик розповів присутнім про ідею передачі цього промінчика, який символізує солідарність зі всіма, хто є далеко, солідарність з убогими, поєднання з Христом, котрий народився в убогості.

Зі щирою молитвою і сльозами на очах приймали жителі міста це світло з Вифлеєму, як дар для своєї родини і близьких, як символ найбільшого добра.

Напередодні Різдва члени Пласту принесли Вифлеємський вогонь у домівки одиноких пенсіонерів та інвалідів міста Трускавця, щоб і вони могли відчути тепло Вифлеємської зірки.

Прес-служба терцентру, м. Трускавець

Трускавецький вісник

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