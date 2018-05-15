Вихованка Трускавецького «Спортовця» – срібна призерка Чемпіонату України з тенісу

By  | 15.05.2018 | Filed under: Новини

З 5 по 13 травня у м. Буча (Київська обл.) відбувся Чемпіонат України з тенісу у віковій категорії до 14 років. Вихованка Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець»» Яна Микитин взяла участь у цих престижних змаганнях за сприянням відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради, і виборола ІІ місце та срібну медаль в змішаному розряді у парі з Назаром Федоришиним зі Львова.

Підготував срібну призерку Чемпіонату України тренер відділення тенісу ДЮСК «Спортовець» Ігор Микитин.

Ігор Гургула, заступник директора ДЮСК «Спортовець» з навчально-виховної роботи

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