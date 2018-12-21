Вихованці Микола Добровольского стали переможцями циркового фестивалю в Дніпрі

Двоє вихованців циркової студії «Зорепад» Бориславського палацу культури стали лауреатами VIII Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького циркового мистецтва «Яскрава арена Дніпра-2018», який проходив в кінці минулого року в місті Дніпро. Про це інформує наше власне джерело. Роман Мізунський став лауреатом І ступеня в номінації «еквілібр, соло» у старшій віковій категорії 14-17 років, а Маркіян Строцяк – лауреатом ІІ ступеня в номінації «жонглювання, соло» цієї ж вікової категорії. Обидва переможці – вихованці трускавчанина Миколи Добровольського, керівника циркової студії «Зорепад» Бориславського Палацу культури (директор Ігор Мельник). Вітаємо наших земляків з заслуженою перемогою!
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