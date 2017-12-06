Вихованці Школи бойового гопака гідно представили Трускавець

Вихованці Школи бойового гопака «Алатир» міста Трускавець, керівником якої є Новза-Федюк Давид Володимирович, гідно представили своє місто на відкритому чемпіонаті міста Тернопіль. Цей чемпіонат, який відбувся 2 грудня, є відбірковим етапом до Чемпіонату України з бойового гопака. Трускавчани посіли такі місця в змазі однотан: Новза-Федюк Давид – 1 місце, Салій Мар‘ян – 2 місце, Микулич Олег – 1 місце, Луців Назар – 3 місце,

Інші результати є наступними. Забава: Салій Мар‘ян – 2 місце, Микулич Олег – 1 місце, Луців Назар – 2 місце, Луців Святослав – 2 місце. Борня: Салій Мар‘ян – 1 місце, Новза-Федюк Давид – 1 місце. Вітаємо з перемогою!

Також читайте