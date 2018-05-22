Вихованці «Спортовця» – срібні призери чемпіонату України з морських багатоборств

З 18 по 22 травня у Києві проходив чемпіонат України з морських багатоборств (юнаки та дівчата середньої і старшої вікових груп), триборство (200 м плавання, 800 м біг, стрільба – 10 пострілів з 10 метрів).

У змаганнях взяли участь збірні команди м. Києва та 9 областей України: Київська, Черкаська, Херсонська, Івано-Франківська, Житомирська, Дніпропетровська, Тернопільська, Харківська, Львівська.

Вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець» Кулинич Микола, Думальський Микола (капітан команди), Кошкін Олександр, Вітєбський Артур та Гладкий Олег, у складі збірної команди Львівської області, вибороли ІІ місце і стали срібними призерами чемпіонату України з морських багатоборств серед юнаків (тренер ДЮСК Андрій Жгута). Переможцями змагань стали юні спортсмени з Черкаської області. Третє місце у активі багатоборців з міста Києва.

Серед дівчат середньої вікової групи І місце також виборола команда Черкаської області. Друге і третє місця поділили спортсмени Херсонської області та Києва.

Четверту сходинку у рейтингу команд виборола команда Львівської області, у складі якої також вихованці Трускавецького ДЮСК – Манюк Олена, Міцьо Наталя та Жгута Олександра (тренер ДЮСК Андрій Жгута).

У час дозвілля юні трускавчани відвідали Майдан Незалежності, Меморіал Героїв Небесної Сотні, Хрещатик та фестиваль екстремальних видів спорту.

Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»

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