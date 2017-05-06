Виїзний прийом громадян в Дережичах

У п’ятницю, 12 травня, заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль в присутності сільського голови с. Дережичі Марії Мацюрович та спеціаліста-землевпорядника сільської ради Віри Швець провели спільний виїзний прийом громадян в с. Дережичі Дрогобицького району.

Під час надання консультацій мешканцям Галина Кітраль наголосила про основні положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та переваги доступу до первинної та вторинної правової допомоги.

Зокрема, мешканці села Дережичі отримали юридичні консультації з таких питань: порядок реєстрації права власності на земельну ділянку в держреєстрі речових прав на нерухоме майно; норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, у тому числі для ведення особистого селянського господарства, садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель; порядок оформлення спадщини за законом та за заповітом та строки для прийняття спадщини тощо. Усі отримали вичерпні консультації та роз’яснення.

Також Галина Кітраль провела інформаційну сесію для працівників Дережицької сільської ради на тему «Стандарти якості надання громадянам безоплатної первинної правової допомоги». Вона зокрема звернула увагу на особливості законодавчого регулювання надання безоплатної первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування, основні принципи та цінності, на яких ґрунтується надання такої правової допомоги.

Крім того, Галина Кітраль розповіла присутнім про основні умови та порядок добровільного об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», зокрема, наголосила про послідовність формування та визначення меж територій спроможних територіальних громад.

Громадське обговорення питань, пов’язаних з добровільним об’єднанням територіальних громад може проходити у формі загальних зборів громадян або громадських слухань, або інших форм консультацій з громадськістю. Зокрема, передбачено проведення громадського обговорення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад, проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, підготовлених спільною робочою групою.

Громадські слухання відносять до групових методів публічних консультацій, завдяки яким у процесі комунікації між органами публічного управління та громадянами (зацікавленими сторонами) обидві сторони стають поінформованими про різні перспективи та пропозиції щодо певного управлінського рішення і які надають можливість громадянам впливати на зміст рішень, що їх ухвалюють органи влади.

Громадські слухання є правом територіальної громади зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

Нагадуємо, що у бюро правової допомоги кожен зможе отримати безоплатну правову допомогу – правову інформацію та консультації, а також скористатись електронними сервісами Міністерства юстиції України, а в разі потреби – і представництво в суді.

Слід зазначити, що на Дрогобиччині працюють три бюро правової допомоги, працівники яких надають безоплатну первинну правову допомогу усім громадянам та забезпечують доступ до вторинної правової допомоги (адвоката) визначеним категоріям осіб відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Бюро знаходяться за адресою: м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м.Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян із 8.00 до 17.00 год. (крім вихідних та святкових днів).

Трускавецький вісник

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