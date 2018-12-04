Виконавча служба виставила на торги літак ДП «Львівські авіалінії»

By  | 05.12.2018 | Filed under: Новини

На виконанні у Залізничному відділі державної виконавчої служби м. Львів ГТУЮ у Львівській області перебуває зведене виконавче провадження, де боржником є Державне авіапідприємство «Львівські авіалінії», до складу якого в тому числі входять три виконавчі провадження про стягнення заробітної плати на загальну суму 5 315 948,95 грн.

У ході примусового виконання державними виконавцями реалізовано з системи електронних торгів арештованим майном ДП «СЕТАМ» три транспортні засоби: (ГАЗ 310290, ЗІЛ-133ГА, ГАЗ 322132).

Поряд з цим, державними виконавцями відділу описано літак Як-42Д державний та реєстраційний номер UR-42369. З метою визначення вартості майна боржника призначено суб’єкта оціночної діяльності. 08.11.2018 року на адресу Залізничного відділу державної виконавчої служби міста Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області надійшов звіт про оцінку літака Як-42Д, державний та реєстраційний знак UR-42369, який належить Державному авіапідприємству «Львівські авіалінії». Згідно звіту оцінювача вартість майна становить 302 442 грн.

На адресу ДП «СЕТАМ» 19.11.2018 відділом заявку на реалізацію літака Як-42Д, державний та реєстраційний знак UR-42369, торги призначено на 12.12.2018, номер лоту 317135.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №89476 2-кімнатна квартира у м. Трускавець
    04.12.2018 | 12:06

    Продам свою 2-кімнатну квартиру у м. Трускавець, хороший заселений район, новобудова, без ремонту Вулиця Данилишиних 1 (високий, знаходиться на рівні другого) поверх з 6, Площа квартири 67.31м2, кухня 12.1м2 Ціна 22500$ Без додаткових витрат на переоформлення Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну [...]

  • №89282 Офіційна робота в Німеччині.
    27.11.2018 | 11:10

    Офіційна робота в Німеччині, з оплатою від 8 євро/год і більше. Офіційне оформлення відбувається, по відрядженню форма А1 (від польської фірми на практику). Для оформлення на роботу потрібна польська робоча віза (з терміном не менше трьох місяців, або біометричний паспорт ( не менше 90 днів). Працевлаштування тільки офіційне, з віковим обмеженням до 50 років. Знання [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви