Виконавча служба виставила на торги літак ДП «Львівські авіалінії»

На виконанні у Залізничному відділі державної виконавчої служби м. Львів ГТУЮ у Львівській області перебуває зведене виконавче провадження, де боржником є Державне авіапідприємство «Львівські авіалінії», до складу якого в тому числі входять три виконавчі провадження про стягнення заробітної плати на загальну суму 5 315 948,95 грн.

У ході примусового виконання державними виконавцями реалізовано з системи електронних торгів арештованим майном ДП «СЕТАМ» три транспортні засоби: (ГАЗ 310290, ЗІЛ-133ГА, ГАЗ 322132).

Поряд з цим, державними виконавцями відділу описано літак Як-42Д державний та реєстраційний номер UR-42369. З метою визначення вартості майна боржника призначено суб’єкта оціночної діяльності. 08.11.2018 року на адресу Залізничного відділу державної виконавчої служби міста Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області надійшов звіт про оцінку літака Як-42Д, державний та реєстраційний знак UR-42369, який належить Державному авіапідприємству «Львівські авіалінії». Згідно звіту оцінювача вартість майна становить 302 442 грн.

На адресу ДП «СЕТАМ» 19.11.2018 відділом заявку на реалізацію літака Як-42Д, державний та реєстраційний знак UR-42369, торги призначено на 12.12.2018, номер лоту 317135.

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