Викрито злочинне угрупування, учасники якого розкрадали нафтопродукти

By  | 13.07.2017 | Filed under: Новини

Як встановили працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками Дрогобицького відділу поліції та службою безпеки Бориславнафтогазу, зловмисники робили незаконні врізки у нафтопродуктопроводи підприємств, викрадали звідти нафту-сирець та в подальшому виготовляли з неї низькоякісні паливо-мастильні матеріали.

У лісовому масиві поблизу села Орів Сколівського району правоохоронці викрили двох членів злочинного угрупування, 37-річного мешканця міста Стрий та 31-річного мешканця Трускавця, котрі саме перекачувати нафту-сирець з законсервованої свердловини у цистерну ємністю близько двадцяти кубічних метрів, встановлену на автомобіль КамАЗ.

З місця події вилучено електронасос з системою шлангів, близько десяти тон викраденої нафти та близько двохсот літрів викраденого супутнього продукту – газоліну.

За цим фактом працівники територіального свідчого відділу відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особи інших учасників злочинного угрупування та мережу реалізації викраденої нафти.

 Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами УЗЕ у Львівській області

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №74547 Правила работы в сети интернет. Забери книгу инструкцию
    01.07.2017 | 23:18

    заработок в интернете без обмана. Подобная работа предлагается за маленькие деньги Пожива зависит токмо через вас. График работы “Свободный” Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу [...]

  • Мы платим за лайки! – Оплата сдельная!
    01.07.2017 | 13:12

    Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк, Вам достаточно просто [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви