Викрито злочинне угрупування, учасники якого розкрадали нафтопродукти

Як встановили працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками Дрогобицького відділу поліції та службою безпеки Бориславнафтогазу, зловмисники робили незаконні врізки у нафтопродуктопроводи підприємств, викрадали звідти нафту-сирець та в подальшому виготовляли з неї низькоякісні паливо-мастильні матеріали.

У лісовому масиві поблизу села Орів Сколівського району правоохоронці викрили двох членів злочинного угрупування, 37-річного мешканця міста Стрий та 31-річного мешканця Трускавця, котрі саме перекачувати нафту-сирець з законсервованої свердловини у цистерну ємністю близько двадцяти кубічних метрів, встановлену на автомобіль КамАЗ.

З місця події вилучено електронасос з системою шлангів, близько десяти тон викраденої нафти та близько двохсот літрів викраденого супутнього продукту – газоліну.

За цим фактом працівники територіального свідчого відділу відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особи інших учасників злочинного угрупування та мережу реалізації викраденої нафти.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами УЗЕ у Львівській області

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