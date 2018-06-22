Винуватиці дорожньо-транспортної пригоди у Трускавці суд виніс вирок

Дрогобицькою місцевою прокуратурою підтримувалось державне обвинувачення у суді стосовно 35-річної мешканки Дрогобиччини, яка підозрювалась у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому).

Інцидент стався 28.09.2017 року о 15:38 год на вул. І.Мазепи у Трускавці.

Встановлено, що керуючи автомобілем марки «Wolkswagen Transporter», жінка не надала перевагу пішоходам, які переходили дорогу на неврегульованому переході та здійснила наїзд на них. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 27-річна потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження – закриту черепно-мозкову травму (струс головного мозку), закритий перелом лонної та сідничної кісток, крижової кістки, перелом правої ключиці, множинні садна тіла та кінцівок.

Відтак, вироком Трускавецького міського суду зловмисницю засуджено до 3 років ув’язнення з дворічним позбавленням права керування транспортними засобами, та на підставі ст.75 КК України, звільнено від основного покарання із встановленням іспитового терміну на 2 роки.

В судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину та відшкодувала матеріальні збитки. Крім цього, вона зобов’язана сплатити обом постраждалим 7 тис грн моральної шкоди.

Зазначимо, що на даний час законність цього вироку перевіряється апеляційним судом Львівської області.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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