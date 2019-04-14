Випускниця Трускавецької СЗШ №1 захистила докторську дисертацію в престижному університеті Європи

Нещодавно відбулася габілітація (захист докторської дисертації) трускавчанки Вікторії Войціховської. Колишня випускниця СЗШ №1 м. Трускавця успішно пройшла черговий іспит в своєму науковому житті і отримала титул доктора медичних наук Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), який є одним з найстаріших та найповажніших університетів Європи. Вітаємо!

Габілітація в західноєвропейських університетах означає набуття другого вищого наукового ступеня (габілітованого доктора), який відповідає українському науковому ступеню доктора наук. Процедура габілітації (захисту докторської дисертації) існує в європейській континентальній академічній системі у таких країнах, як Німеччина, Франція, Австрія, Чехія, Польща. Чимало особливостей габілітації існувало в радянській системі післявузівської освіти.

Після проходження габілітації претендентові присвоюється титул габілітованого доктора (doctor habilitatus, Dr. habil.), який дає право на заняття професорської посади в університеті. Титул габілітації дозволяє займати пост професора університету.

Також читайте