Виставка «Українці слідами Христа» помандрувала з Трускавця до Дрогобича

By  | 01.06.2017 | Filed under: Новини

Сьогодні, 1 червня, о 14.00 в Палаці мистецтв музею «Дрогобиччина» (вул. Шевченка, 38) відбудеться презентація фотовиставки відомого львівського журналіста Богдана Вовка «Українці слідами Христа». Про це «Дрогобиччина» інформує на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

Духовний світ українців постає перед нами на світлинах фотомитця. Мандруючи світом Богдан Вовк відзняв близько 18 тисяч світлин із місць паломництва українців, історичні місця Святої Землі, пам’ятні миті прощ. На їх основі було видано книги про відвідування святих місць, пов’язаних з Ісусом Христом, які вміщають до 800 фотографій. Фотовиставка працюватиме впродовж червня 2017 року.

Нагадаємо, що у травні фотовиставка «Українці слідами Христа» експонувалася в Трускавецькому музеї історії міста-курорту.

Трускавецький вісник

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