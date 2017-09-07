Визначено 4 проекти, які фінансуватимуться з Бюджету громадських ініціатив

У четвер, 7 вересня, Громадська рада підбила результати конкурсу проектів, поданих для фінансування з Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця. Під час півторагодинного обговорення найбільше питань виникало щодо дійсності окремих бюлетенів, поданих за різні проекти, а саме з приводу голосування особами без трускавецької прописки (тобто, не-членів територіальної громади Трускавця), виправлень у бюлетенях, неподання повних паспортних даних, зокрема адреси реєстрації, відсутності підпису уповноваженої особи (бібліотекаря) на бюлетені та інше. Активну участь в дискусії взяли депутати Трускавецької міської ради Олег Карпин та Зоряна Домбровська, громадський активіст Володимир Ключак та Оксана Барабаш з управління розвитку міста Трускавецької міської ради.

Всього в голосуванні за проекти Бюджету громадських ініціатив проголосувала 731 особа. Перемогли такі проекти: 1) реконструкція огородження зони відпочинку та дозвілля на вул. Стуса, 14 (202 голоси), 2) придбання обладнання для озвучення масових заходів для Релігійно-просвітницького центру імені отця Івана Валюха (164 голоси), 3) створення відпочинково-оздоровчого комплексу «Дитячі мрії» на вул. Івасюка, 13 (68 голосів), 4) встановлення антивандальних тренажерів на вул. Сагайдачного, 26 (66 голосів). Вартість кожного з цих проектів коливається від 76,5 до 99 тис. грн.

Менше 60 голосів (від 2 до 58) набрали проекти облаштування вільного простору на прибудинковій території вул. Бориславська, 36, облаштування автобусних зупинок на Мазепи та Стебницькій, концерт до Дня українського добровольця, реконструкція частини підпірної стіни та прилеглих сходів на Стуса, 14 та інші.

Практично всі члени Громадської ради погодилися з тим, що в Положення про Бюджет громадських ініціатив потрібно вносити зміни, адже в процесі голосування виникли певні проблеми, які не були передбачені в цьому Положенні. Зокрема, було визначено певні недоліки в роботі уповноважених осіб (бібліотекарів), недостатнє інформування мешканців, відсутність покрокової інструкції з голосування, через що проблеми доводилося вирішувати в поточному, а то й ручному режимі.

Остаточні результати голосування по кожному проекту та вся офіційна інформація щодо Бюджету громадських ініціатив будуть опубліковані на офіційному сайті Трускавецької міської ради.

Володимир Ключак

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