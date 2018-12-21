Визначився керівний склад першої на Дрогобиччині ОТГ

За підсумками виборів, які відбулися вчора, 23 грудня головою Меденицької ОТГ обраний діючий Меденицький селищний голова Володимир Шулак, 1966 р.н. (висування БПП «Солідарність»). За нього проголосували 1574 виборці (53,5%). Про це інформує прес-служба Дрогобицької РДА,

Депутатський склад нової ради виглядатиме таким чином: від ВО «Батьківщина» 11 депутатських мандатів (36,98% голосів виборців), від БПП «Солідарність» – 9 депутатів (32,73%), від партії «Укроп» – 3 (6,97%), від партії «Самопоміч» – 1 (5,67%), шляхом самовисування – 1 (4,76%). В одному з виборчих округів депутат не обраний.

У голосуванні взяли участь 2942 особи (52,61% включених у списки виборців).

Нагадаємо, що Меденицька ОТГ об’єднує Меденицьку селищну та Летнянську і Опарівську сільські ради (5 населених пунктів).

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