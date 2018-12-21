Визначився керівний склад першої на Дрогобиччині ОТГ

By  | 24.12.2018 | Filed under: Новини

За підсумками виборів, які відбулися вчора, 23 грудня головою Меденицької обраний діючий Меденицький селищний голова Володимир Шулак, 1966 р.н. (висування БПП «Солідарність»). За нього проголосували 1574 виборці (53,5%). Про це інформує прес-служба Дрогобицької РДА,

Депутатський склад нової ради виглядатиме таким чином: від ВО «Батьківщина» 11 депутатських мандатів (36,98% голосів виборців), від БПП «Солідарність» – 9 депутатів (32,73%), від партії «Укроп» – 3 (6,97%), від партії «Самопоміч» – 1 (5,67%), шляхом самовисування – 1 (4,76%). В одному з виборчих округів депутат не обраний.

У голосуванні взяли участь 2942 особи (52,61% включених у списки виборців).

Нагадаємо, що Меденицька ОТГ об’єднує Меденицьку селищну та Летнянську і Опарівську сільські ради (5 населених пунктів).

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