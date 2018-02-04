Вже втретє туристичні можливості Львівщини презентують в Ізраїлі

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 6 лютого у м. Тель-Авів за підтримки Міністерства туризму Ізраїлю відбулось відкриття 24-тої міжнародної туристичної виставки «IMTM 2018», яка є найбільшою в даній сфері у Східному Середземномор’ї.

Стенд України представляють управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, Київська міська рада, а також представники санаторно-оздоровчих закладів Трускавця, зокрема готельно-курортний комплекс «Карпати», ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття» та курортний готель «Лісова пісня».

У межах виставки Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко презентував туристичний потенціал України, Львівщини зокрема.

Учасники виставки зауважили основні аспекти, які зацікавили ізраїльський ринок, а саме відпочинкова інфраструктура, авіасполучення та природні ресурси Львівської області.

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