XII Форум Україна-Європа в Ряшеві відбувся за участю представників Трускавця

24-25 січня 2019 року в польському місті Ряшів (Rzeszów) відбувся XII Форум Україна-Європа. Це щорічний міжнародний захід, котрий збирає представників влади та органів місцевого самоврядування, політиків, громадських діячів, дипломатів, бізнесу з країн Європейського Союзу та з України.

Гості та учасники Форуму мали можливість взяти участь в різноманітних пленарних засіданнях і панельних дискусіях на яких обговорювалось багато актуальних проблем та питань, пов’язаних з відносинами України та Європи. Цього року на Форумі дуже багато уваги було приділено агресії Росії відносно України і безпековим питанням Європи, враховуючи сучасний політичний стан.

Традиційно на Форумі багато часу та уваги було приділено питанням розвитку і популяризації окремих міст та регіонів. На запрошення організаторів Форуму Україна-Європа, участь в заході взяв голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько, котрий підготував презентацію на тему «Трускавець зимовий», представлену в рамках дискусійної панелі «Туристичний та економічний розвиток міст і регіонів». Презентацію зробив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, котрий також був учасником Форуму. Міський голова розповів про розвиток міста-курорту ще й як осередку зимових видів спорту – завдяки гірськолижним комплексам «Буковиця» і «Крутогір». Презентація викликала неабияку зацікавленість у присутніх, адже в європейських Карпатах появився ще один гірськолижний центр, який в перспективі об’єднає декілька міст і сіл, а Трускавець розширить спектр своїх послуг.

Отож, важлива інформація про подальший розвиток Трускавця в черговий раз була донесена до європейців. Маємо сподівання, що кількість гостей з країн Євросоюзу в Україні і Трускавці буде тільки зростати.

Вл. інф., фото Івана Цегенька

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