XII Форум Україна-Європа в Ряшеві відбувся за участю представників Трускавця

By  | 28.01.2019 | Filed under: Публікації

24-25 січня 2019 року в польському місті Ряшів (Rzeszów) відбувся XII Форум Україна-Європа. Це щорічний міжнародний захід, котрий збирає представників влади та органів місцевого самоврядування, політиків, громадських діячів, дипломатів, бізнесу з країн Європейського Союзу та з України.

Гості та учасники Форуму мали можливість взяти участь в різноманітних пленарних засіданнях і панельних дискусіях на яких обговорювалось багато актуальних проблем та питань, пов’язаних з відносинами України та Європи. Цього року на Форумі дуже багато уваги було приділено агресії Росії відносно України і безпековим питанням Європи, враховуючи сучасний політичний стан.

Традиційно на Форумі багато часу та уваги було приділено питанням розвитку і популяризації окремих міст та регіонів. На запрошення організаторів Форуму Україна-Європа, участь в заході взяв голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько, котрий підготував презентацію на тему «Трускавець зимовий», представлену в рамках дискусійної панелі «Туристичний та економічний розвиток міст і регіонів». Презентацію зробив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, котрий також був учасником Форуму. Міський голова розповів про розвиток міста-курорту ще й як осередку зимових видів спорту – завдяки гірськолижним комплексам «Буковиця» і «Крутогір». Презентація викликала неабияку зацікавленість у присутніх, адже в європейських Карпатах появився ще один гірськолижний центр, який в перспективі об’єднає декілька міст і сіл, а Трускавець розширить спектр своїх послуг.

Отож, важлива інформація про подальший розвиток Трускавця в черговий раз була донесена до європейців. Маємо сподівання, що кількість гостей з країн Євросоюзу в Україні і Трускавці буде тільки зростати.

Вл. інф., фото Івана Цегенька

Також читайте

Tags: , ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • До уваги учасників бойових дій
    23.01.2019 | 11:03

    З метою покращення організації надання медичної допомоги учасникам бойових дій та учасникам Революції Гідності та повторного їх обстеження, на базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих відкрито консультаційний кабінет. Прийом в кабінеті буде проводитись кожного понеділка з 9.00 до 14.00 наступними спеціалістами: невропатолог, оториноларинголог (ЛОР), пульмонолог, терапевт. Для отримання додаткової інформації та запису на [...]

  • №90656 вікна Трускавець, двері Стебник, виробництво,
    22.01.2019 | 13:16

    (096)198-34-81 Максим сайт dveriter­moplast.com­.ua Найбільший виробник у Львівській обл. пропонує Вікна пластикові 4-5-6 камерні українських і німецьких виробників. Протизламна німецька фурнітура, енергозберігаючі склопакети. Опис на сайті dveriter­moplast.com­.ua Міжкімнатні дерев’яні двері, 30 моделей Вхідні металеві двері під любий розмір, вуличні і квартирні, скло і ковка, термопанель близько 200 моделей Гаражні секційні автоматичні ворота (096)198-34-81 Також читайтеСергій [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви