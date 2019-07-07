Я маю право на чесну платіжку

Саме таку назву має нова ініціатива Уряду, яка стартувала у липні цього року. Про цю інновацію нам розповість директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

- Ця інформаційна кампанія реалізується в рамках просвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!». Є розроблені чіткі покрокові алгоритми дій, які допоможуть захистити права споживачів житлово-комунальних послуг. Також працівники системи безоплатної вторинної правової допомоги пояснюватимуть громадянам, як діяти в разі отримання нечесної платіжки і як домогтися перерахунку вартості опалення. Зауважу, що додатково за дорученням Глави Уряду до 15 липня Міністерство юстиції оприлюднить повний перелік усіх постачальників комунальних послуг з детальним описом того, хто цими підприємствами керує, і хто є їх реальними власниками. Окрім цього, на сайті Урядового порталу та Міністерства юстиції є калькулятор розрахунку чесної платіжки. Ви самостійно зможете вирахувати, скільки маєте сплачувати за тепло та гарячу воду, зайшовши за посиланням: https://minjust.gov.ua/pages/calc-service.

- Чим зумовлена така ініціатива Уряду?

- Громадяни, які мають лічильники газу, отримували платіжки із застосуванням коефіцієнту приведення до стандартних умов. Це суттєво збільшувало вартість газу та стало причиною нарахування заборгованості за попередні періоди. Ціни на опалення у різних областях України суттєво відрізнялися через непрозорість формування тарифів. Тариф встановлюють органи місцевого самоврядування на підставі розрахунків виконавців послуг або Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Оскільки розрахунки у всіх різні – ціна теж різна. Був здійснений аналіз тарифів на послуги з теплопостачання по всій Україні і виявилося, що жителі Черкаської, Кіровоградської, Волинської, Рівненської областей сплачують найвищу ціну – від 1795 до 2337 грн за 1 Гкал. У лютому 2019 року Уряд Гройсмана ініціював звернення до НКРЕКП щодо встановлення для облгазів вимоги перерахувати рахунки на природний газ без застосування відповідних коефіцієнтів. Як результат, у квітні платіжки із застосуванням коефіцієнтів перестали надходити громадянам. Кабмін змінив формулу розрахунку ціни природного газу, чим зобов’язав «Нафтогаз» знизити ціну газу для населення.

- І який результат цих дій?

- Зафіксовано граничну вартість тепла на рівні 1400 гривень за 1 Гкал за наявності лічильника або 35,21 грн за 1 м2 у разі відсутності лічильника. Таким чином, в середньому тариф на опалення по Україні зменшиться на 14%, а в окремих містах люди платитимуть менше на 25%. Врегулювано ціну на гарячу воду по всій Україні та встановлено максимальний тариф для населення: 83,66 грн за 1 м3 за наявності рушникосушильників та підключення їх до систем постачання гарячої води. У разі відсутності рушникосушильників – 75,74 грн за 1 м3. Перерахунок тарифів на послуги з постачання теплової енергії для населення до початку опалювального сезону 2019/2020 років повинен бути здійснений до 01 вересня 2019 року.

- А тепер для громадян конкретніше опишіть алгоритм дій.

- Рекомендуємо застосовувати наступні кроки:

1. Перевірити на сайті органу місцевого самоврядування, який встановлює тариф на опалення, чи виконується рішення Уряду;

2. Звернутись до постачальника послуги для перерахунку ціни за опалення;

3. Якщо розрахунок не змінено – звернутись до бюро правової допомоги, які є відділами Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за юридичною консультацією та правовою допомогою. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70,м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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