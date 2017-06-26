Я тобі зроблю!

Описані нижче події мали місце в Трускавецькій міській лікарні 22.06.2017 р. о 9 год. 20 хв. та виникли внаслідок надання головним бухгалтером Трускавецької міської лікарні Карпи І.І. спотвореної інформації головному лікарю Стасику Ігорю Степановичу та сину пільговика (інваліда по зору) Кіналь С.Д., 1935 р.н., жительки м. Трускавця щодо пільгового зубопротезування.

Син вищезгаданого пільговика Мирон Кіналь, захищаючи права та пільги своєї мами, недані їй державою Україна, законами та нормативними актами, звернувся до всіх владних структур держави та контролюючих органів, щоб відстояти свою матір. Зокрема, він звернувся до Міністерства охорони здоров`я України, в головний департамент охорони здоров`я Львівської ОДА, в прокуратуру, до міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, в Національне антикорупційне бюро України та інші інспекції. Ось текст його заяви:

«До вас звертається Кіналь Мирон Сергійович – мешканець міста Трускавець Львівської області (вказано повну адресу).

14.03.2017 року моя мама Кіналь Софія Дмитрівна, 1935 року народження, ветеран праці, згідно постанови КМУ від 04.06.2015 року за № 389 стала на чергу безоплатного зубопротезування в Трускавецькій поліклініці. 26.05.2017 року згідно черги вона прийшла до лікаря Багрія О.В., який, оглянувши ротову порожнину перед зубопротезуванням, заявив, що необхідно зняти верхні коронки ротової порожнини та перевірити стан зубів. Після зняття верхньої частини лікар заявив, що вся картина зубопротезування ще невідома, оскільки нижні зуби в поганому стані і необхідно зняти ще нижні коронки, щоб встановити, який об’єм роботи необхідно виконати для повного зубопротезування. Тому я підійшов до головного бухгалтера лікарні Ірини Іванівни Карпи і попередив, що лікар зняв тільки верхню частину, а для повної картини необхідно ще зняти нижню частину, на що вона мені відповіла – добре, підійдете після встановлення повної картини по даному питанню. Я підійшов до лікаря і це йому розповів, на що він сказав – добре, знімаємо нижню частину.

В першій декаді червня я знов підходив до Ірини Іванівни і нагадав про мамину ситуацію, на що вона відповіла, що пам’ятає і щоб я звернувся, коли все стане відомо.

20.06.2017 року після всіх підготовчих процедур лікар нарахував суму біля 8000 гривень на протезування. З цим результатом я підійшов до головного бухгалтера, на що вона сильно здивувалась і відповіла, що таких грошей лікарня не виділить, а тільки частково і що по цьому питанні мені необхідно звернутись до головного лікаря Стасика І.С., , що я і зробив. Головний лікар в моїй присутності викликав головного бухгалтера і разом вони заявили, що такої суми вони не виділять, а тільки частково, бо тим самим вони позбавлять інших права на безкоштовне зубопротезування. На моє посилання до постанови №389 вони відповіли, що діють згідно свого кошторису і що таке питання треба було вирішувати в два етапи, а саме – верхню частину зубів робити в цьому році, а нижню в наступному. Але про це і якісь обмеження в грошах до того мені ніхто не говорив, а лише після того, як в мами зняли всі коронки і вона практично залишилась без зубів, заявили про якісь часткові виплати, про що в постанові КМУ взагалі нічого не сказано.

Крім того, мама перенесла складну онкооперацію, після чого отримала серйозні проблеми із зором, через що вимушена два рази в рік лягати в лікарню мікрохірургії ока на обстеження, де йдуть немалі кошти на медикаменти.

Прошу оперативно розібратися в даній ситуації, оскільки через це мама сильно знервується, що може призвести до непередбачуваних наслідків.

З повагою, Кіналь М.С., 21.06.2017 р.».

22 червня 2017 року о 9 год. 20 хв. я, як лікар, до якого звернулась п. Кіналь С.Д. про надання допомоги в протезуванні зубів, був викликаний до головного лікаря Трускавецької міської лікарні, депутата Трускавецької міської ради (фракція «Громадянська позиція») Стасика Ігоря Степановича. Слова, якими мене зустрів керівник медичного закладу на порозі совго кабінету, не тільки шокував мене, а й навів на певні роздуми…

- Я тобі зроблю!!! (стосовно мене, Багрія О.В.)

- Ігоре Степановичу, Ви не володієте інформацією…

- То можеш розказати своїй жінці, я тут головний лікар.

- Ігоре Степановичу, найперше Ви громадянин держави Україна і маєте діяти по її законах…, – на що останній вказав мені на двері, за що я йому подякував.

Ігор Степанович Стасик поспішав на сесію міської ради, щоб творити добро во ім`я громади Трускавця. Чи може навпаки?

Шановні трускавчани, про моральні, етичні, керівні якості п. Стасика І.С. судити вам. Я, працюючи третій десяток років в Трускавецькій міській лікарні і визнаний як кращий лікар 2016 року громадою міста, маю свої погляди та висновки до викладених мною подій. Та звернення сина пані Кіналь не залишиться поза увагою та матимуть свою оцінку.

Олег Багрій, лікар-протезист Трускавецької міської лікарні





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