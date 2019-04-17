№93005 Як діяти, коли замовлення не відповідає зображенню в меню?

На цей раз говоримо, як захистити свої права у випадку,коли замовлення не відповідає зображенню в меню?

Якщо в закладі харчування Вам принесли замовлення:

• яке за зовнішнім виглядом не відповідає зображеному в меню (крім випадків, якщо продавець зазначає про можливі відмінності у зовнішньому вигляді)

• в якому наявні інгредієнти, не вказані в меню

• що містить сторонні предмети

• яке явно не придатне для споживання (зіпсоване, несвіже)

• з суттєвим запізненням (якщо офіціант заздалегідь запевнив, що страву принесуть протягом конкретного часу

ВИ МОЖЕТЕ: не сплачувати за замовлену страву і вимагати безкоштовно замінити її на іншу.

Якщо адміністрація закладу відмовляється безкоштовно замінити страву:

1. Оплатіть страву та зафіксуйте докази порушення ваших прав: сфотографуйте страву, зображення в меню, збережіть чек.

2. Зверніться із заявою про порушення своїх прав до територіальних органів Держпродспоживслужби України або до суду за місцем проживання.

Ви також маєте право зважити страву, якщо у вас виникла підозра щодо невідповідності вказаній у меню вазі.

Якщо дотримання наших рекомендацій не допомогло і ваше право було порушено,

Звертайтесь:

• Цілодобова гаряча лінія Держпродспоживслужби: (044) 364-77-80

• Адреси (телефони) територіальних органів Держпродспоживслужби www.consumer.gov.ua

• Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103

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